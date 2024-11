Bàn giao “Nhà tình bạn” cho học sinh khó khăn tại xã Lơ Pang

Vượt qua hàng loạt thử thách cam go tại cuộc thi an ninh mạng quốc tế Cyber SEA Game 2024, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành giải nhì, góp phần đưa trình độ của sinh viên nước nhà tiến gần hơn với chuẩn quốc tế trong lĩnh vực an toàn thông tin.