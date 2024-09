Bàn giao 2 “Ngôi nhà hạnh phúc” cho thiếu nhi ở làng Phang

Theo đó, các đơn vị đã trao tặng “Ngôi nhà hạnh phúc” cho em Rơ Châm H’Điền (lớp 9B, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Siu Blễh (xã Ia Lang). Em H’Điền mồ côi bố, hiện đang ở cùng mẹ và 2 em: Ksor Tâm (9 tuổi), Ksor Duy (6 tuổi) ở làng Phang. Gia đình em H’Điền thuộc diện hộ nghèo, căn nhà cũ đã xuống cấp, hư hỏng nhiều chỗ.

Tương tự, em Rơ Lan The (lớp 8B, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Siu Blễh) cũng có hoàn cảnh khó khăn. Em The mồ côi bố, hiện ở cùng mẹ và em trai Rơ Lan Thăn (10 tuổi). Gia đình em The có 3 sào rẫy, thu nhập từ việc làm thuê của mẹ không đủ trang trải chi phí sinh hoạt.

2 “Ngôi nhà hạnh phúc” trao tặng em H’Điền và em The đều có diện tích 40m2, gồm: 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, 1 phòng bếp. Mỗi căn nhà trị giá 80 triệu đồng do Dự án Sức mạnh 2000 hỗ trợ.

Ngoài nhà ở, Dự án Sức mạnh 2000 hỗ trợ 500 ngàn đồng/tháng/em cho các thiếu nhi: H’Điền, Tâm, Duy, The, Thăn; hỗ trợ đến khi các em đủ 18 tuổi.

Tại lễ khánh thành, Huyện Đoàn-Hội đồng Đội huyện Đức Cơ và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Lang đã tặng 2 em thiếu nhi sách, vở cùng một số vật dụng sinh hoạt.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình kết nghĩa giữa Tỉnh Đoàn Gia Lai và làng Phang, thể hiện sự quan tâm, chăm lo đối với thiếu nhi khó khăn. Đây là công trình ý nghĩa chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2024-2029).