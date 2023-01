Ana de Armas được đề cử Oscar dù phim Blonde nhận 8 đề cử Mâm Xôi Vàng

Tin liên quan Hai ngôi sao gốc Việt nhận đề cử Oscar 2023

Danh sách đề cử Oscar lần thứ 95 do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) vừa công bố thu hút sự chú ý.

Khán giả bàn luận sôi nổi về các hạng mục. Như sự xuất hiện của các bộ phim thương mại như “Avatar: The Way of Water”, “Top Gun: Maverick" trong đề cử Phim hay nhất - một điều được coi là “tín hiệu lạ” đối với giải thưởng hàn lâm như Oscar.

Các diễn viên gốc Á ghi dấu ấn khi được điểm tên ở các hạng mục diễn xuất như Dương Tử Quỳnh (Nữ chính xuất sắc), Quan Kế Huy (Nam phụ xuất sắc), Hồng Châu và Stephanie Hsu (Nữ phụ xuất sắc).

Đáng chú ý, hạng mục Nữ chính xuất sắc là cuộc đối đầu gay cấn giữa Dương Tử Quỳnh (phim “Everything Everywhere All at Once") và những gương mặt mạnh khác như Cate Blanchett (phim “Tár”), Michelle Williams (phim "The Fabelmans")...

Đặc biệt, sự xuất hiện của Ana de Armas trong hạng mục Nữ chính khiến không ít khán giả bất ngờ.

Nghịch lý ở chỗ, trong khi Ana de Armas được đề cử Oscar, bộ phim “Blonde" do cô đóng vai chính lại thống trị đề cử Mâm Xôi Vàng - giải thưởng gọi tên những bộ phim, diễn viên tệ nhất năm.

“Blonde” - bộ phim hư cấu về huyền thoại quá cố Marilyn Monroe do Andrew Dominik làm đạo diễn - dẫn đầu với 8 đề cử Mâm Xôi Vàng 2023, gồm Phim tệ nhất, Bản làm lại tệ nhất, Nam diễn viên phụ tệ nhất (2 người), Cặp đôi tệ nhất màn ảnh (2 người), Đạo diễn tệ nhất, Kịch bản tệ nhất.

Khi ra mắt, “Blonde” đã bị giới phê bình và khán giả chỉ trích là bộ phim xuyên tạc cuộc đời và hạ nhục huyền thoại Marilyn Monroe. Nhưng riêng nữ chính Ana de Armas - người thủ vai Marilyn Monroe - đã bình an vô sự ở Mâm Xôi Vàng năm nay.

Khán giả cho rằng, dù phim “Blonde” bị chê thảm hoạ nhưng việc Ana de Armas có mặt ở đề cử Oscar là điều hợp lý bởi diễn xuất ấn tượng của nữ diễn viên là điểm sáng duy nhất cứu vớt bộ phim. Trước đó, Ana de Armas cũng được đề cử Quả Cầu Vàng nhưng không chiến thắng.

Trong cuộc đua Oscar, Ana de Armas không có lợi thế khi các đối thủ của cô quá mạnh. Cate Blanchett, Dương Tử Quỳnh hay Michelle Williams đều đã chiến thắng một số giải thưởng danh giá trước đó như Quả Cầu Vàng, Critics Choice Awards, Gottham…

Trái ngược với “Blonde”, bộ phim “Elvis” dù nhận nhiều đề cử quan trọng của Oscar như Phim hay nhất, Nam chính, Quay phim, Dựng phim… nhưng tài tử đình đám Tom Hanks khiến tất cả sửng sốt khi giành tới 3 đề cử từ Mâm Xôi Vàng.

Vai phụ Tom Parker của Tom Hanks trong “Elvis” nằm trong danh sách đề cử Nam diễn viên phụ tệ nhất. Ngoài ra, vai Gepetto của Hanks trong “Pinocchio” cũng lọt đề cử Nam diễn viên tệ nhất.

Mâm Xôi Vàng năm nay sẽ diễn ra vào ngày 12.3, trước lễ trao giải Oscar một ngày.