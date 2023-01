Hai ngôi sao gốc Việt nhận đề cử Oscar 2023

Quan Kế Huy (phim Everything Everywhere All at Once) và Hồng Châu (phim The Whale) lần lượt góp mặt ở hạng mục Nam, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại mùa giải Oscar 2023. Màn trình diễn đột phá của hai ngôi sao gốc Việt trong năm qua nhận được đánh giá tích cực từ giới phê bình.

Tối 24.1, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) vừa công bố danh sách đề cử của mùa giải Oscar 2023. Các đề cử được công bố bởi cặp sao Riz Ahmed - Allison Williams; nhiều diễn viên, nhà làm phim, tác phẩm xuất sắc nhất của làng điện ảnh quốc tế trong năm qua xuất hiện trong danh sách. Đáng chú ý, dàn ứng viên nổi bật ở mảng diễn xuất có sự góp mặt của hai nghệ sĩ gốc Việt là Quan Kế Huy và Hồng Châu.

Nhờ màn trình diễn đột phá trong phim Everything Everywhere All at Once, Quan Kế Huy ghi tên mình vào danh sách đề cử ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Cạnh tranh cùng tài tử 51 tuổi ở đường đua này gồm những tên tuổi nổi bật: Brendan Gleeson, Barry Keoghan (phim The Banshees of Inisherin), Brian Tyree Henry (phim Causeway) và Judd Hirsch (phim The Fabelmans).

Việc ngôi sao gốc Việt xuất hiện trong bảng đề cử này không gây bất ngờ bởi trước đó vai diễn của anh trong Everything Everywhere All at Once nhận được phản hồi tích cực từ giới chuyên môn. Nghệ sĩ 7X cũng được nhiều chuyên trang điện ảnh (trong đó có Variety) dự đoán là ứng viên sáng giá nhất ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất tại mùa Oscar năm nay. Chưa kể trước đó, vai diễn Waymond Wang đã giúp Quan Kế Huy giành được hàng loạt giải thưởng diễn xuất lớn nhỏ, trong đó có một chiến thắng tại giải Quả cầu vàng vừa qua.

Năm 2022 cũng là một năm bùng nổ của diễn viên gốc Việt khác: Hồng Châu - sao nữ xuất hiện trong 3 bộ phim nổi bật: Showing Up, The Whale và The Menu. Đặc biệt, vai Liz của cô trong The Whale đóng cùng Brendan Fraser nhận được “mưa” lời khen từ giới phê bình. Đây cũng là vai diễn giúp nghệ sĩ 43 tuổi ghi tên trong danh sách đề cử Oscar 2023 ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Tuy nhiên, để giành được chiến thắng tại đêm trao giải sắp tới, Hồng Châu phải vượt qua dàn ứng cử viên sáng giá: Angela Bassett (phim Black Panther: Wakanda Forever), Kerry Condon (phim The Banshees of Inisherin), Jamie Lee Curtis và Stephanie Hsu (phim Everything Everywhere All at Once).

Trước đó, màn trình diễn trong The Whale cũng đã giúp Hồng Châu góp mặt trong hàng loạt đề cử diễn xuất tại các lễ trao giải lớn nhỏ, trong đó có Giải thưởng Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh (SAG) sắp diễn ra.

Tại mùa giải Oscar năm nay, Everything Everywhere All at Once dẫn đầu số lượng đề cử với con số 11. Ngoài đề cử Nam diễn viên xuất sắc nhất dành cho Quan Kế Huy, phim còn được đề cử ở các hạng mục: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất (Daniel Kwan và Daniel Scheinert), Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Dương Tử Quỳnh), Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Jamie Lee Curtis, Stephanie Hsu), Kịch bản gốc xuất sắc nhất… Trong khi đó, All Quiet on the Western Front và The Banshees of Inisherin đứng thứ hai với 9 đề cử. Đáng chú ý, Avatar: The Way of Water - siêu phẩm điện ảnh vừa cán mốc mốc 2 tỉ USD, nhận 4 đề cử, bao gồm Phim hay nhất.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 dự kiến diễn ra tại Los Angeles (Mỹ) vào ngày 12.3.2023 (giờ địa phương) với sự dẫn dắt của danh hài Jimmy Kimmel.