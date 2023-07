Xe điện bốc cháy khi đang sạc ắc quy, hai người thiệt mạng

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: bà L.T.C (sinh năm 1960) và cháu L.T.T.Tr (sinh năm 2018) đều thường trú tại khu phố Xuân Phú, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn.

Trước đó, vào khoảng 0 giờ ngày 13/7, bà C cùng cháu gái đang ngủ tại nhà riêng ở tầng 2, chiếc xe điện đang cắm sạc trong nhà ở tầng 1 bị chập điện dẫn đến hỏa hoạn. Khi phát hiện ngọn lửa bùng phát từ nhà bà C, người dân xung quanh đã cùng nhau dập lửa; đồng thời, gọi điện cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy khẩn trương đến hiện trường. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng phát mạnh gây nhiều khó khăn cho lực lượng chữa cháy. Vụ hỏa hoạn khiến hai bà cháu tử vong do ngạt khí.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định, ắc quy xe điện bị chập khi đang sạc dẫn đến cháy nổ.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.