Vòng 7 V.League 2023: “Phá dớp” ở thành Vinh

Nếu lập một danh sách những sân đấu mang lại nỗi ám ảnh với đội bóng Phố núi, có lẽ sân Vinh sẽ được xếp ở vị trí đầu tiên. Bất kể đang ở điểm rơi phong độ nào, nơi đây luôn gieo rắc nỗi buồn cho các cầu thủ HAGL. Theo thống kê, trong 7 lần gần nhất hành quân đến sân Vinh, đội bóng Phố núi đã thua cả 7. Trong chuỗi trận đáng quên này, họ chỉ ghi được 1 bàn và thủng lưới đến 15 bàn. Lần gần nhất đội bóng của bầu Đức có được chiến thắng tại đây diễn ra từ năm 2010, khi những trụ cột như Tuấn Anh, Minh Vương, Ngọc Quang mới chỉ 14-15 tuổi. Kể từ khi trở lại cầm quân ở HAGL, huấn luyện viên (HLV) Kiatisak cũng chưa thể “phá dớp” khi thất bại 0-2 ở V.League 2022.

Dẫu vậy, đây là thời điểm mà chiến lược gia người Thái cùng các học trò có thể viết lại lịch sử ở thành Vinh. Một trong những niềm tin ấy chính là phong độ có phần bết bát của Sông Lam Nghệ An. Sau 6 trận đầu tiên ở V.League 2023, đội bóng xứ Nghệ hòa đến 5 trận và 1 trận thua. Công thần Quế Ngọc Hải đã trở lại đội bóng quê hương, Trọng Hoàng cũng tái xuất sau chấn thương, song không thể vực dậy một tập thể đang mất dần bản sắc.

Thực tế, đây là mùa giải Sông Lam Nghệ An đang có sự chuyển giao lực lượng giữa các thế hệ. Huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng đã “cấy” vào nhiều cầu thủ trẻ giữa đội hình có những cái tên kinh nghiệm. Nhưng điều này không đủ thuyết phục khi họ có đến 6 trận chưa biết mùi chiến thắng. Sông Lam Nghệ An cũng đang thể hiện lối đá rời rạc. Thứ được đánh giá cao nhất của họ chính là tinh thần máu lửa, nhiệt huyết cũng chưa thể hiện được ở mùa giải năm nay.

Từ đó có thể thấy, đây là yếu tố để HAGL giảm áp lực trong chuyến “hạ sơn” này. Trong những đợt làm khách trước đây, sức nóng từ các khán đài luôn mang đến áp lực đáng kể cho các đôi chân của cầu thủ HAGL hay bất cứ đội bóng nào. Sân Vinh hay Thiên Trường, Lạch Tray trước đây luôn là những nơi thu hút đông đảo khán giả nhưng nay trở nên thưa vắng. Do đó, yếu tố sân nhà-sân khách đã thu hẹp với thầy trò HLV Kiatisak.

Trong chuyến làm khách này, HLV Kiatisak đón chào 2 sự trở lại của Minh Vương và Diakite. Minh Vương đã gặp chấn thương trong trận đấu với Khánh Hòa khiến anh phải rời sân từ đầu hiệp 2. Đây là tổn thất lớn trong bối cảnh HAGL đang cần dồn lực cho mặt trận tấn công trước đội bóng Phố biển. Trong những phút có mặt trên sân, tiền vệ người Thái Bình chính là điểm sáng nơi hàng công của đội chủ nhà. Ngoài cú sút phạt dọn cỗ cho Đình Bảo ghi bàn, Minh Vương còn có đường chuyền mở ra cơ hội đối mặt cho Paollo. Nếu cú dứt điểm của tiền đạo người Brazil may mắn hơn, Minh Vương đã có cho mình 2 kiến tạo. Từ thời điểm anh bị thay do chấn thương, sức tấn công của HAGL đã bị hạn chế khá nhiều do thiếu tính sáng tạo và không thể có thêm bàn thắng nào trước lớp tường phòng ngự của Khánh Hòa.

Diakite cũng là mắt xích rất quan trọng trong lối chơi ưu tiên phòng ngự chặt của HAGL. “Người đóng thế” Đình Bảo đã ghi bàn ngay trong lần được trao cơ hội đá chính nhưng như vậy là không đủ để lãnh trọng trách lớn nhất trong bộ 3 trung vệ. Xung quanh anh là những cái tên có thể hình không thực sự tốt, hạn chế về chiều cao với tiêu chuẩn của một trung vệ như: Văn Sơn, Quang Nho. Bàn thua trước Khánh Hòa là kịch bản mà chính HLV Võ Đình Tân yêu cầu các học trò khai thác vào điểm yếu chiều cao của hàng phòng ngự HAGL. Trước các ngoại binh cao to của Sông Lam Nghệ An, Diakite rõ ràng sẽ mang lại niềm tin trước khi nghĩ đến các mũi nhọn trên hàng công tỏa sáng.

Để “phá dớp” tại sân Vinh, HAGL cần nhất là cải thiện khả năng săn bàn của tiền đạo cắm Paollo. Trong trận đấu với Khánh Hòa, chân sút 26 tuổi này đã bỏ lỡ 2 cơ hội mười mươi có thể định đoạt trận đấu. Nếu Paollo chỉnh lại “thước ngắm”, chiến thắng có lẽ là điều không vượt quá tầm tay của đoàn quân HLV Kiatisak.