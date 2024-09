Top Model Online là một phần thi nằm trong khuôn khổ chương trình Vietnam’s Next Top Model, nhằm mang đến một sân chơi mở rộng, nơi các thí sinh thoải mái thể hiện cá tính và chất riêng.

Không bị những tiêu chuẩn gò bó, phần thi mở ra cơ hội cho tất cả mọi người bất kể tuổi tác, vùng miền nào, đều có quyền đăng ký tham gia và trở thành thí sinh của Top Model Online. Đặc biệt, một tấm vé cho thí sinh chiến thắng vào ngôi nhà chung chính là cơ hội cho nhiều cô gái có đam mê với nghề người mẫu.

Ban tổ chức cho biết quyết định đưa cuộc thi trở lại với diện mạo mới, khởi động trước thềm casting trực tiếp với phần thi trực tuyến cùng thông điệp “bùng nổ chất riêng,” nhằm khuyến khích và tôn vinh sự độc bản.

Được biết, ngay từ vòng khởi động, Top Model Online đã nhận được hàng trăm hồ sơ đăng ký dự thi của các thí sinh tiềm năng trên toàn quốc, bước vào hành trình “săn” tấm vé đầu tiên vào ngôi nhà chung Vietnam’s Next Top Model 2024.

Đặc biệt, giám khảo, người đồng hành cùng các thí sinh cũng được công bố, bao gồm: Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2015, Á hậu Hương Ly; Á quân Vietnam’s Next Top Model All Stars Thùy Dương cùng Giám đốc sáng tạo Nam Trung.

Top Model Online sẽ có 2 vòng thi. Các bạn trẻ đam mê thời trang và yêu thích nghề người mẫu có thể tham gia bằng cách gửi hình ảnh dự thi về cho ban tổ chức. Kết thúc thời hạn nhận hồ sơ, ban tổ chức cùng ban giám khảo sẽ căn cứ vào nội dung chất lượng của các bài thi hợp lệ để chọn ra top 100 thí sinh chính thức bước vào vòng voting online.

Dựa vào độ tương tác cao giảm dần (về lượt thích, bình luận và lượt chia sẻ), ban tổ chức tiếp tục công bố top 50 thí sinh có điểm số cao nhất bước vào vòng 2, tham gia thử thách trực tiếp cùng ban giám khảo tại Thành phố Hồ Chí Minh. Top Model Online sẽ nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 25/9 và bắt đầu mở cổng bình chọn từ ngày 26/9-10/10 trên fanpage chính thức của chương trình.

Theo Vietnam+