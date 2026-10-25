Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

(GLO)- Chiều 24-10, đoàn đại biểu Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku); đồng thời tham quan, tìm hiểu các di vật lịch sử tại Bảo tàng Pleiku.

Đoàn đại biểu Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Hà Duy



Đây là hoạt động nằm trong trong khuôn khổ Chương trình “Hành trình tìm hiểu văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên và trải nghiệm võ cổ truyền Bình Định” do Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định tổ chức nhằm tạo điều kiện để các thành viên tham gia tìm hiểu, trải nghiệm những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của vùng đất Tây Nguyên.

Đoàn đại biểu Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nơi thờ Bác. Ảnh: Hà Duy

Tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, đoàn tổ chức dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và dâng hương tưởng niệm Người tại nơi thờ trong khuôn viên, thể hiện lòng thành kính và biết ơn đối với công lao to lớn của Bác đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp đó, đoàn tham quan Bảo tàng Pleiku, tìm hiểu các di vật, tư liệu lịch sử; qua đó góp phần nâng cao nhận thức về truyền thống lịch sử, văn hóa của địa phương.

Đoàn đại biểu Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định tham quan và tìm hiểu lịch sử tại Bảo tàng Pleiku. Ảnh: Hà Duy

Đoàn nghe giới thiệu về Trống đồng Ngọc Lũ (hiện vật phục chế). Ảnh: Hà Duy

Các thành viên của Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định thích thú trước các hiện vật được trưng bày tại Bảo tàng Pleiku. Ảnh: Hà Duy

Theo chương trình, sau các hoạt động tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và Bảo tàng Pleiku, tối cùng ngày, đoàn tiếp tục tìm hiểu, giao lưu văn hóa phi vật thể Cồng chiêng Tây Nguyên và tham gia các hoạt động trải nghiệm võ thuật cổ truyền Bình Định.