Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HÀ DUY HÀ DUY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 24-10, đoàn đại biểu Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku); đồng thời tham quan, tìm hiểu các di vật lịch sử tại Bảo tàng Pleiku.

doan-dai-bieu-trung-tam-vo-thuat-co-truyen-binh-dinh-dang-hoa-dang-huong-chu-tich-ho-chi-minh-anh-ha-duy.jpg
Đoàn đại biểu Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Hà Duy

Đây là hoạt động nằm trong trong khuôn khổ Chương trình “Hành trình tìm hiểu văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên và trải nghiệm võ cổ truyền Bình Định” do Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định tổ chức nhằm tạo điều kiện để các thành viên tham gia tìm hiểu, trải nghiệm những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của vùng đất Tây Nguyên.

doan-dai-bieu-trung-tam-vo-thuat-co-truyen-binh-dinh-dang-huong-chu-tich-ho-chi-minh-anh-ha-duy.jpg
Đoàn đại biểu Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nơi thờ Bác. Ảnh: Hà Duy

Tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, đoàn tổ chức dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và dâng hương tưởng niệm Người tại nơi thờ trong khuôn viên, thể hiện lòng thành kính và biết ơn đối với công lao to lớn của Bác đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp đó, đoàn tham quan Bảo tàng Pleiku, tìm hiểu các di vật, tư liệu lịch sử; qua đó góp phần nâng cao nhận thức về truyền thống lịch sử, văn hóa của địa phương.

doan-dai-bieu-trung-tam-vo-thuat-co-truyen-binh-dinh-tham-quan-va-tim-hieu-lich-su-tai-bao-tang-pleiku-anh-ha-duy.jpg
Đoàn đại biểu Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định tham quan và tìm hiểu lịch sử tại Bảo tàng Pleiku. Ảnh: Hà Duy
doan-nghe-gioi-thieu-ve-trong-dong-ngoc-lu-hien-vat-phuc-che-anh-ha-duy.jpg
Đoàn nghe giới thiệu về Trống đồng Ngọc Lũ (hiện vật phục chế). Ảnh: Hà Duy
cac-thanh-vien-cua-trung-tam-vo-thuat-co-truyen-binh-dinh-rat-thich-thu-truoc-cac-hien-vat-duoc-trung-bay-tai-bao-tang-pleiku-anh-ha-duy.jpg
cac-thanh-vien-cua-trung-tam-vo-thuat-co-truyen-binh-dinh-chan-chu-lang-nghe-thuyet-minh-ve-cac-hien-vat-dang-duoc-trung-bay-tai-bao-tang-pleiku-anh-ha-duy.jpg
Các thành viên của Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định thích thú trước các hiện vật được trưng bày tại Bảo tàng Pleiku. Ảnh: Hà Duy

Theo chương trình, sau các hoạt động tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và Bảo tàng Pleiku, tối cùng ngày, đoàn tiếp tục tìm hiểu, giao lưu văn hóa phi vật thể Cồng chiêng Tây Nguyên và tham gia các hoạt động trải nghiệm võ thuật cổ truyền Bình Định.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Võ cổ truyền Bình Định vươn ra thế giới

Võ cổ truyền Bình Định vươn ra thế giới

(GLO)- Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam, khẳng định võ cổ truyền không chỉ là di sản mà còn là nguồn lực phục vụ phát triển du lịch, ngoại giao văn hóa.

Có thể bạn quan tâm

Tháo gỡ vướng mắc trong phân bổ, quyết toán ngân sách

Tháo gỡ vướng mắc trong phân bổ, quyết toán ngân sách

Thời sự

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị điều chỉnh tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất, bổ sung cơ chế bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, tạm cấp ngân sách cho các khoản chi cấp bách, tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Gia Lai quy tập 85 hài cốt liệt sĩ, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm.

Gia Lai quy tập 85 hài cốt liệt sĩ, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm

Thời sự

(GLO)- Ngày 23-10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS năm 2026; sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm thực hiện công tác này.

Giá đất phải minh bạch, hài hòa lợi ích các bên

Giá đất phải minh bạch, hài hòa lợi ích các bên

Thời sự

(GLO)- Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trong phiên thảo luận tổ chiều 22-10, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị cần minh bạch giá đất, bảo đảm quyền lợi người dân khi thu hồi đất, ngăn ngừa tiêu cực và nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai...

Hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo đảm quyền lợi người hành nghề lưu trữ

Hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo đảm quyền lợi người hành nghề lưu trữ

Thời sự

(GLO)- Góp ý các dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Lưu trữ, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội gắn với tính khả thi, nâng cao hiệu quả quản lý quỹ, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về nghiệp vụ lưu trữ.

Hoàn thiện quy định, nâng hiệu quả phòng, chống tác hại thuốc lá

Hoàn thiện quy định, nâng hiệu quả phòng, chống tác hại thuốc lá

Thời sự

(GLO)- Sáng 21-10, thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ chính sách kiểm soát sản phẩm thuốc lá, hoàn thiện quy định về địa điểm cấm hút thuốc, quản lý kinh doanh, tăng cường nguồn lực thực thi.

Sửa Luật Điện lực: Khơi thông nguồn lực tư nhân, bảo đảm đồng bộ chính sách

Sửa Luật Điện lực: Khơi thông nguồn lực tư nhân, bảo đảm đồng bộ chính sách

Thời sự

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện thể chế theo hướng đồng bộ, minh bạch, tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh điện; đồng thời tạo cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia thị trường, phát triển năng lượng tái tạo, lưu trữ điện...

Đoàn công tác Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tìm hiểu các mô hình tại tỉnh Gifu (Nhật Bản)

Đoàn công tác Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tìm hiểu các mô hình tại tỉnh Gifu (Nhật Bản)

Thời sự

(GLO)- Ngày 19 và 20-10, tại tỉnh Gifu (Nhật Bản), Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tìm hiểu mô hình sản xuất nhiên liệu sinh khối, các không gian giới thiệu văn hóa - du lịch, công tác bảo tồn di sản lịch sử và hoạt động sản xuất, chế biến nông sản.

Gia Lai tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn giai đoạn 2026-2030 theo hướng thiết thực, tiết kiệm

Gia Lai tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn giai đoạn 2026-2030 thiết thực, tiết kiệm

Thời sự

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 127-KH/TU về thực hiện Kết luận số 91-KL/TW của Ban Bí thư nhằm thống nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước và của tỉnh giai đoạn 2026-2030.

null