Triumph trình làng bộ ba Bonneville mới, giá từ 68 triệu đồng

Triumph vừa chính thức giới thiệu dòng Bonneville dung tích nhỏ tại thị trường Ấn Độ, gồm Bonneville T4, Bonneville T40 và T40 Black.

Bonneville T40 duy trì những đặc trưng quen thuộc của dòng Bonneville với bình xăng dạng giọt nước, đèn pha tròn, yên dài, vành nan hoa, giảm xóc sau dạng đôi và hệ thống ống xả kiểu peashooter. Xe được hoàn thiện với các chi tiết như ốp động cơ bằng nhôm, màu sơn hai tông màu và đường viền coach line.

Xe sử dụng động cơ xi-lanh đơn, DOHC, 4 van, làm mát bằng dung dịch, dung tích 349cc. Động cơ sản sinh công suất tối đa 29 PS tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 31 Nm tại 5.500 vòng/phút.

Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp kết hợp ly hợp Assist & Slipper Clutch. Động cơ được Triumph tinh chỉnh cho dòng Bonneville nhằm tập trung vào khả năng vận hành ở dải vòng tua thấp và trung bình.

Bonneville T40 và T40 Black được trang bị cụm đồng hồ TFT màu dạng tròn 4 inch, hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh, hệ thống dẫn đường cũng như điều khiển điện thoại và âm nhạc. Xe có 5 chế độ lái, Cruise Control, Cornering ABS và Cornering Traction Control. Các hệ thống hỗ trợ người lái này hoạt động cùng bướm ga điện tử.

Trong khi đó, Bonneville T4 là phiên bản tiêu chuẩn với màn hình LCD màu, hỗ trợ Turn-by-Turn Navigation, Riding Mode, Traction Control và Dual-Channel ABS. Mẫu xe này không được trang bị Cruise Control và Cornering ABS như T40. Sự khác biệt giữa hai phiên bản chủ yếu nằm ở hệ thống điện tử và các tính năng hỗ trợ người lái.

Về hệ thống khung gầm, Bonneville T40 sử dụng phuộc trước dạng ống lồng đường kính 43 mm với hành trình 130 mm. Phía sau là hệ thống giảm xóc đôi có thể điều chỉnh tải trước 7 cấp, hành trình 130 mm. Xe sử dụng bánh trước 18 inch và bánh sau 17 inch, kết hợp vành nan hoa và lốp có săm. Kích thước lốp lần lượt là 100/90 ở phía trước và 150/70 ở phía sau.

Hệ thống phanh gồm đĩa trước đường kính 310 mm và đĩa sau 255 mm, kết hợp cùm phanh ByBre. Bonneville T40 có trọng lượng vận hành 195 kg, chiều dài cơ sở 1.415 mm, khoảng sáng gầm 165 mm và bình nhiên liệu dung tích 14 lít. Chiều cao yên tiêu chuẩn ở mức 790 mm, trong khi yên thấp tùy chọn đưa chiều cao xuống còn 770 mm.

Tại thị trường Ấn Độ, Bonneville T4 có giá 254.999 rupee (khoảng 68,5 triệu đồng), Bonneville T40 và T40 Black có giá 279.999 rupee (khoảng 75 triệu đồng).

Theo BẢO NAM (Người đưa tin)