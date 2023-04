(GLO)- Cậu bé lớp 4 dũng cảm cứu 2 học sinh lớp 12 bị nước cuốn; Chư Pưh: Nông dân thiệt hại nặng do chanh dây nhiễm bệnh; Công an An Khê ra quân ngăn chặn “quái xế”; Gia Lai thu hồi bổ sung 103,94 ha đất để thực hiện 17 công trình, dự án… là những tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.