Ông Nguyễn Hoàng Phong được bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2023-2028; An Khê truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ; Ayun Pa: Trao 7 giải thưởng cuộc thi vẽ tranh “Sắc màu bình yên"; An Khê hoàn thành 100% kế hoạch kích hoạt tài khoản định danh điện tử; 2 gia đình hội viên phụ nữ có người thân vừa chấp hành xong án phạt tù được vay vốn làm ăn; Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai thưởng nóng cho Phòng An ninh điều tra là những thông tin đáng chú ý hôm nay.