Thủ tướng nhắn gửi thanh niên 'tập trung 3 vấn đề lớn'

Sáng 26.3, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đối thoại cùng đoàn viên, thanh niên Việt Nam, với sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ngành nhân 93 năm kỷ niệm ngày thành lập Đoàn (26.3.1931 - 26.3.2024). Tại đây, người đứng đầu Chính phủ liên tục mời các bạn thanh niên đặt câu hỏi, làm nóng không khí buổi gặp mặt.

Bạn Nguyễn Thành Trung, học sinh Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội, đặt câu hỏi về thách thức liên quan bảo vệ dữ liệu và an ninh mạng mà Việt Nam đang phải đối mặt, cũng như giải pháp của Chính phủ để công cuộc chuyển đổi số được an toàn?

Theo Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Huy Dũng, an toàn an ninh mạng được coi là chiếc phanh của chuyển đổi số, giúp chúng ta yên tâm đi nhanh và an toàn hơn. Trong vài năm qua Việt Nam đã có nhiều bước thay đổi về bảo vệ an ninh mạng. Liên Hiệp Quốc xếp Việt Nam vào nhóm 25 nước dẫn đầu về chỉ số an toàn, an ninh mạng toàn cầu.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký ban hành chiến lược về an toàn an ninh mạng, trong đó 3 lực lượng chủ chốt là Bộ Công an, Bộ TT-TT và Bộ Quốc phòng sẽ bảo vệ thông tin trọng yếu của Đảng, Chính phủ, các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

“Với người dân, chiến lược bảo vệ từ sớm từ xa và trách nhiệm của nhà mạng là phải bảo vệ cho người dùng. Lớp thứ hai là thiết bị đầu cuối cho người dùng, từ máy tính, iPad… Bộ TT-TT đã cung cấp những công cụ như vậy cho người dân tự bảo vệ mình, có thể truy cập địa chỉ khonggianmang.vn giải đáp các thắc mắc liên quan an toàn mạng. Đồng thời, cung cấp các giải pháp miễn phí cho người dân”, Thứ trưởng Dũng nói.

Chia sẻ thêm với các bạn trẻ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn ví dụ mấy hôm nay có sự cố liên quan đến chứng khoán không ai mong muốn, đánh tụt 12 điểm, làm các nhà đầu tư hoang mang. Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ hoàn thiện thể chế để bảo vệ an ninh mạng và đã phân công cho các bộ, ngành. Trong đó, Bộ Công an đã chỉ đạo chương trình Đề án 06, trong đó có phần xử lý an ninh mạng. Các bạn trẻ phải đi đầu, làm nòng cốt trong lĩnh vực này.

Phong trào sống được với thanh niên phải gắn với lợi ích của cá nhân và lợi ích của tập thể, đất nước. Tôi trao đổi với anh Vinh, chị Thanh ở Văn phòng T.Ư Đảng tại sao Phong trào 3 sẵn sàng ngày xưa có lợi ích và sức sống, vì khi đó lợi ích của mỗi cá nhân chung lợi ích về hòa bình của đất nước. Tôi góp ý phong trào thì nhiều nhưng tập trung vào 3 phong trào chính. Thứ nhất là nâng cao năng lực công nghệ thông tin cho thanh niên. Thứ 2 là học tập ngoại ngữ vì chúng ta so với các nước trong khu vực đi sau nhiều nước, những năm tháng chiến tranh chúng ta chưa tập trung được cho ngoại ngữ. Công dân toàn cầu phải có ngoại ngữ. Thứ 3 là phong trào bảo vệ vệ sinh môi trường. Cả 3 phong trào này nếu làm tốt đều gắn với lợi ích của mỗi người và lợi ích quốc gia. Thủ tướng Phạm Minh Chính

Nêu thắc mắc về cơ sở dữ liệu quốc gia, chị Lê Thị Hồng, Giám đốc Công ty TNHH In Nhật Hàn, hỏi Chính phủ có giải pháp gì để kết nối liên thông các dịch vụ từ dữ liệu này, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trẻ khai thác, sử dụng trong quá trình vận hành doanh nghiệp?

Đáp lại câu hỏi của đại diện doanh nghiệp trẻ, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho biết, việc kết nối chia sẻ dữ liệu để phục vụ người dân, doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai quyết liệt trong 3 năm qua. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một trong 6 cơ sở dữ liệu quốc gia quan trọng, người dân đã được thụ hưởng rất nhiều lợi ích. Đơn cử như hơn 97% đăng ký tuyển sinh trực tiếp thay vì bàn giấy, nhờ chia sẻ, xác thực dữ liệu.

“Mỗi bạn trẻ đều có một tài khoản ngân hàng, mở dễ dàng hơn nhiều, so với trước đây có thể mất cả buổi sáng. Tôi mở một tài khoản ngân hàng chỉ mất 3 phút. Đó là thành quả, nỗ lực kết nối dữ liệu. Hơn 200 cơ quan, tổ chức đã kết nối với trung bình 3 triệu giao dịch mỗi ngày. Nhiều địa phương đã cung cấp dữ liệu mở như TP.HCM, Đà Nẵng mà doanh nghiệp, người dân có thể khai thác ngay”, Thứ trưởng Dũng cho hay.

Thông tin thêm, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc giới thiệu sơ lược về Đề án 06: Việt Nam hiện có trên 105 triệu dân, thống kê chi tiết này có được nhờ xây dựng dữ liệu dân cư đúng, đủ, sạch, sống. Theo Nghị quyết 175, Thủ tướng đã chỉ đạo xây dựng Trung tâm dữ liệu dân cư quốc gia, có 8 dữ liệu được xây dựng như đất đai, tài chính… sẽ kết nối, chia sẻ ở trong nước và quốc tế.

“Như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là tạo nền văn minh xã hội sau khi chuyển đổi số, người dân ít phải dùng giấy tờ và ít phải gặp cơ quan công quyền, giảm sự đi lại và chuyển sang kinh tế số. Phấn đấu đến năm 2025, Việt Nam lọt nhóm 70 nước Chính phủ điện tử trên thế giới và năm 2030 là trong 50 nước”, Thứ trưởng Ngọc nhấn mạnh.

"Ước gì tôi được trẻ lại 30 tuổi"

Được Thủ tướng mời chia sẻ, Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng nói vui: “Ước gì tôi được trẻ lại 30 tuổi”. Ông cũng bày tỏ mong muốn được gửi gắm những trăn trở của mình cho các bạn trẻ để gánh vác sứ mệnh của đất nước.

“Năm ngoái Thủ tướng đã gặp các bạn ở Huế với chủ đề phát triển nhân lực, năm nay là chủ đề quan trọng chuyển đổi số. Khi chúng ta đi được 1/3 chặng đường chiến lược 10 năm, thách thức rất nhiều, nhưng cơ hội không thiếu. Làm thế nào để nắm bắt cơ hội, xây dựng Việt Nam hùng cường, thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2030. Trong nỗ lực chung cả nước, thanh niên là lực lượng rường cột, gánh vác”, Bộ trưởng KH-ĐT chia sẻ.

Chốt lại, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cơ sở dữ liệu rất quan trọng với chuyển đổi số, có Big data, AI, Chính phủ đã xem năm 2023 là năm cơ sở dữ liệu. Song song với xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia là xây dựng cơ sở dữ liệu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp…

Mục tiêu lớn nhất là thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, giảm chi phí thông qua cắt giảm thủ tục hành chính tối đa, ứng dụng chuyển đổi số, để người dân đỡ phải tiếp xúc trực tiếp với cán bộ, chính quyền. Ngoài ra, chuyển đổi số ở vùng sâu xa thì quan trọng nhất là giải bài toán khó “sóng và điện”.