Trong quý I, Thị Đoàn Ayun Pa đã chỉ đạo Đoàn xã, phường tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam thị xã, nhiệm kỳ 2024-2029; tổ chức thành công Hội trại “Chiến thắng đường 7 Sông Bờ” lần thứ 7, tiễn 58 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu giao quân năm 2024; tổ chức 8 lớp đối tượng Đoàn, kết nạp 120 thanh niên ưu tú vào tổ chức Đoàn, nâng tổng số đoàn viên lên 2.263 người.

Thực hiện Tháng Thanh niên năm 2024 với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa. Nổi bật như Chi đoàn Trung tâm Y tế thị xã tổ chức hoạt động “Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì cộng đồng”; Đoàn thanh niên Công an thị xã phối hợp với Đoàn xã Chư Băh xây dựng trụ hàng rào Công an xã Chư Băh và công trình “Vườn ươm thanh niên”; khánh thành công trình “Giếng nước Thanh niên” trị giá 56 triệu đồng tại khuôn viên Công an thị xã nhằm xây dựng trụ sở đơn vị xanh, sạch, đẹp. Thị Đoàn trao 1 tủ sách học đường tại Trường THCS Lê Lợi (xã Ia Sao) trị giá 6 triệu đồng; phối hợp với Hội chữ Thập đỏ thị xã trao 45 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

Nhằm phát huy khả năng sáng tạo của thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, trong Tháng Thanh niên, Thị Đoàn Ayun Pa phát động cuộc thi video clip hiến kế tặng Đoàn với chủ đề “Thanh niên xung kích vì cuộc sống cộng đồng”. Qua 3 tuần phát động, từ 17 clip dự thi vòng sơ khảo, Ban tổ chức đã chọn 7 clip vào vòng bình chọn trên mạng xã hội. Các clip được đăng tải trên fanpage “Tuổi trẻ Ayun Pa” thu hút hơn 20.000 người tiếp cận, hơn 10.000 lượt tương tác.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 2 giải khuyến khích và giải video được bình chọn nhiều nhất cho các clip dự thi. Trong đó, giải nhất thuộc về Đoàn phường Hòa Bình; giải nhì thuộc về Đoàn xã Ia Sao; Đoàn phường Đoàn Kết và Cheo Reo đạt giải ba; giải video được bình chọn nhiều nhất thuộc về Đoàn phường Đoàn Kết.

Dịp này, Ban Chấp hành Thị Đoàn tặng giấy khen cho 8 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên năm 2024.