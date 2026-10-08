Thu hồi trên toàn quốc sản phẩm xịt dưỡng tóc Diary Hair Perfume With Vitamin Love Story In Seoul

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm xịt dưỡng tóc hương nước hoa Diary Hair Perfume With Vitamin Love Story In Seoul do nhãn sản phẩm ghi công dụng không đúng với hồ sơ đã được phê duyệt và không đúng bản chất sản phẩm.

Cụ thể, sản phẩm bị yêu cầu thu hồi có số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 1241063/24/CBMP-QLD, được cấp ngày 27-6-2024. Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty TNHH Paltac Việt Nam (số 54-56 Nguyễn Trãi, TP. Hồ Chí Minh).

Sản phẩm nước hoa chăm sóc tóc Hair Perfume With Vitamin Love Story In Seoul thuộc nhãn Diary được quảng cáo trên các sàn thương mại điện tử. Ảnh chụp màn hình: Vietnamnet

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm Diary Hair Perfume With Vitamin Love Story In Seoul và trả lại sản phẩm cho cơ sở cung ứng.

Các địa phương kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi tại các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm; đồng thời xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty TNHH Paltac Việt Nam gửi thông báo thu hồi tới toàn bộ các cơ sở đã phân phối, sử dụng sản phẩm; tiếp nhận sản phẩm được trả lại và tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định.

Trong trường hợp không thể loại bỏ yếu tố vi phạm, chẳng hạn không thể tách rời phần nhãn hàng hóa vi phạm khỏi sản phẩm, Cục Quản lý Dược yêu cầu buộc tiêu hủy sản phẩm theo quy định tại khoản 54 Điều 2 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty TNHH Paltac Việt Nam báo cáo kết quả thu hồi sản phẩm về Cục trước ngày 25-10-2026.

Ngoài ra, Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh giám sát Công ty TNHH Paltac Việt Nam trong quá trình thực hiện thu hồi sản phẩm không đáp ứng quy định; báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 30-10-2026.