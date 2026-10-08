Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Tin tức

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức

Thu hồi trên toàn quốc sản phẩm xịt dưỡng tóc Diary Hair Perfume With Vitamin Love Story In Seoul

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm xịt dưỡng tóc hương nước hoa Diary Hair Perfume With Vitamin Love Story In Seoul do nhãn sản phẩm ghi công dụng không đúng với hồ sơ đã được phê duyệt và không đúng bản chất sản phẩm.

Cụ thể, sản phẩm bị yêu cầu thu hồi có số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 1241063/24/CBMP-QLD, được cấp ngày 27-6-2024. Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty TNHH Paltac Việt Nam (số 54-56 Nguyễn Trãi, TP. Hồ Chí Minh).

dinh-chi-luu-hanh-thu-hoi-my-pham-diary-hair-perfume-withvitamin-love-story-in-seoul.png
Sản phẩm nước hoa chăm sóc tóc Hair Perfume With Vitamin Love Story In Seoul thuộc nhãn Diary được quảng cáo trên các sàn thương mại điện tử. Ảnh chụp màn hình: Vietnamnet

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm Diary Hair Perfume With Vitamin Love Story In Seoul và trả lại sản phẩm cho cơ sở cung ứng.

Các địa phương kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi tại các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm; đồng thời xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty TNHH Paltac Việt Nam gửi thông báo thu hồi tới toàn bộ các cơ sở đã phân phối, sử dụng sản phẩm; tiếp nhận sản phẩm được trả lại và tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định.

Trong trường hợp không thể loại bỏ yếu tố vi phạm, chẳng hạn không thể tách rời phần nhãn hàng hóa vi phạm khỏi sản phẩm, Cục Quản lý Dược yêu cầu buộc tiêu hủy sản phẩm theo quy định tại khoản 54 Điều 2 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty TNHH Paltac Việt Nam báo cáo kết quả thu hồi sản phẩm về Cục trước ngày 25-10-2026.

Ngoài ra, Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh giám sát Công ty TNHH Paltac Việt Nam trong quá trình thực hiện thu hồi sản phẩm không đáp ứng quy định; báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 30-10-2026.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA

Tin tức

(GLO)- Ngày 1-10, bác sĩ CKII Trần Kế Toán - Trưởng Khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) thông tin: Với sự phối hợp của Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai vừa cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn cho 5 bệnh nhân. Sau can thiệp, người bệnh ổn định sức khỏe và tiếp tục chăm sóc tại viện.

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Tin tức

(GLO)- Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thường kéo theo nhiều lực lượng cùng tham gia, từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm và công an. Việc xác định ai chủ trì điều tra, cũng như thời điểm có kết luận vừa được TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể.

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Tin tức

(GLO)- An cung ngưu hoàng hoàn từ lâu được truyền miệng như một “thần dược” phòng và cấp cứu đột quỵ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng, thậm chí làm tình trạng nặng hơn.

Bệnh dại: Đừng trả giá vì chủ quan

Bệnh dại: Đừng trả giá vì chủ quan

Tin tức

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, bệnh dại có thể phòng ngừa nếu người bị chó, mèo cắn, cào hoặc có nguy cơ phơi nhiễm được xử trí và tiêm phòng kịp thời. Tuy nhiên, nhiều trường hợp tử vong do bệnh dại vẫn xuất phát từ sự chủ quan, thiếu hiểu biết về nguy cơ phơi nhiễm.

null