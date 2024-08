Thời tiết ngày 11/8: Thủ đô Hà Nội mưa to, cảnh báo ngập lụt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 11/8, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 15-30cm.

Đáng chú ý, một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu từ 30-50cm bao gồm:

Thụy Khuê (Chu Văn An-Dốc La Pho), Trích Sài, Âu Cơ... (quận Tây Hồ); Cao Bá Quát (đoạn trước Công ty Môi trường đô thị Hà Nội); đường Đội Cấn, Đào Tấn, Liễu Giai, Ngọc Khánh, Cao Bá Quát… (quận Ba Đình).

Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy), Vân Hồ, Nguyễn Công Trứ, Ngã 5 Bà Triệu, Lò Đúc... (quận Hai Bà Trưng); Ngã tư Phan Bội Châu-Lý Thường Kiệt, ngã năm Đường Thành-Bát Đàn-Nhà Hỏa, ngã tư Tràng Tiền-Hàng Bài, Quang Trung, Nguyễn Hữu Huân... (quận Hoàn Kiếm).

Hầm Kim Liên, Lê Duẩn, Chùa Bộc, Tôn Thất Tùng... (quận Đống Đa); Dương Đình Nghệ, Phạm Hùng, Tôn Thất Thuyết, Nam Trung Yên, Hoa Bằng...n(quận Cầu Giấy).

Ngã ba Lê Trọng Tấn-hầm chui dân sinh qua Đại lộ Thăng Long, hầm chui đường sắt Tây Mỗ, Trần Bình, Mỹ Đình, Bến xe Mỹ Đình, Đỗ Đức Dục... (quận Nam Từ Liêm); Đường Phạm Văn Đồng, ngã tư Tân Xuân-Xuân Đỉnh... (quận Bắc Từ Liêm); Mỗ Lao, Khu đô thị Văn Phú, Lê Trọng Tấn, ngã 3 Quang Trung-Phan Đình Giót, bến xe Yên Nghĩa... (quận Hà Đông).

Giải Phóng, Tân Mai, Nguyễn Xiển, Nguyễn Chính, Trương Định, Linh Đàm, Lĩnh Nam... (quận Hoàng Mai); Vương Thừa Vũ, Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Bùi Xương Trạch, Cự Lộc, Triều Khúc, Lương Thế Vinh, Nguyễn Huy Tưởng, Định Công, Ngõ 192 Lê Trọng Tấn…(quận Thanh Xuân); Phố Ngọc Lâm, Hoàng Như Tiếp, Gia Thụy, gầm Cầu Chui... (quận Long Biên).

Độ rủi ro thiên tai do ngập lụt cấp 1. Các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến phố ngập sẽ bị ảnh hưởng, khó khăn khi di chuyển.

Cũng theo các chuyên gia khí tượng, sáng sớm 11/8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính đến 3 giờ ngày 11/8 cục bộ có nơi trên 80 mm như: Minh Sơn 1 (Hà Giang) 89mm, Kỳ Lâm (Tuyên Quang) 91mm, Trường Hà (Cao Bằng) 99.2mm, Tràng Xá (Thái Nguyên) 98.8mm, Đôn Phong (Bắc Kạn) 91.8mm…

Từ ngày 11 đến đêm 12/8, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 11/8, các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Ngày và đêm 13/8, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi trên 180mm. Mưa lớn có khả năng kéo dài. Độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1.

Các chuyên gia cảnh báo trong đợt mưa này, lượng mưa lớn thường xảy ra tập trung vào chiều tối và đêm, trên phạm vi hẹp (ở không gian cấp tỉnh) với cường suất lớn nên khả năng rất cao gây lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, đặc biệt trên khu vực các tỉnh vùng núi.

Thông tin dự báo, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn/ và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Trên biển, ngày và đêm 11/8, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi; đêm có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Nam cấp 3-4; sóng cao 1-2m. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km; gió Nam đến Tây Nam cấp 4; sóng cao 1-2m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km; gió Nam đến Tây Nam cấp 3-4; sóng cao 0,5-1,5m.

Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa; tầm nhìn xa trên 10km. Gió Tây Nam cấp 4-5; riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; sóng cao 2-3m.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau ngày có mưa rào và dông vài nơi; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Tây Nam cấp 4-5; riêng Bình Thuận có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; sóng cao 2-3m.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 11/8, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, riêng vùng núi 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, vùng núi có nơi dưới 30 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

