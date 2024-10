Thanh niên góp sức giữ gìn nghề đan lát truyền thống

(GLO)- Giá bất động sản tại khu vực trung tâm TP. Pleiku vẫn dao động ở mức khá cao so với khả năng của những người có thu nhập thấp. Vì vậy, xu hướng tìm kiếm bất động sản vùng ven, cách xa nội thành đang được nhiều người, nhất là người có thu nhập thấp lùng mua để tìm chốn an cư.

(GLO)- Sự dịch chuyển dần từ lối sống YOLO (You only live once-Bạn chỉ sống một lần) sang YONO (You only need one-Bạn chỉ cần một thứ) ở giới trẻ cho thấy tín hiệu tích cực khi họ tiêu dùng có ý thức hơn thay vì sẵn sàng chi tiêu theo kiểu chiều chuộng những sở thích ngắn hạn.