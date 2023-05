Ten Hag ca ngợi người hùng không tưởng của MU

(GLO)- Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức giao lưu các câu lạc bộ (CLB) dân vũ thể thao 3 xã Tân An, Phú An, Yang Bắc vào chiều 27-4. Đồng thời ra mắt CLB dân vũ thể thao tại làng Kruối Chai (xã Yang Bắc) với 20 thành viên.

(GLO)- Trong lịch sử môn quyền Anh (Boxing) của Gia Lai, võ sĩ Thái Văn Lâm (SN 1988, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) là kiện tướng quốc gia duy nhất. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh sớm treo găng khi đang ở đỉnh cao phong độ.

(GLO)- Sáng 24-4, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, đoàn vận động viên (VĐV) Kéo co của tỉnh đã xuất sắc giành 1 huy chương vàng ở Giải Vô địch Kéo co Quốc gia lần thứ IX năm 2023 vừa khép lại tại tỉnh Nghệ An.