Rosé (BlackPink) gây lo ngại

Rosé đầu quân cho “phù thủy âm nhạc”

Sáng 17/6, Newsen đưa tin độc quyền Rosé (BlackPink) đã ký hợp đồng với The Black Label của nhà sản xuất âm nhạc Teddy để phát triển dự án solo cá nhân. Hiện tại, The Black Label là đơn vị chủ quản của Jeon Somi, Taeyang, Zion.T và nam diễn viên Park Bo Gum.

Ngay sau đó, The Black Label xác nhận với iMBC rằng đang thảo luận với Rosé về hợp đồng. “Chúng tôi đang thảo luận với Rosé về hợp đồng độc quyền” - công ty cho biết.

Teddy là nhân tố cốt cán tạo nên âm nhạc của Black Pink, anh sản xuất phần lớn các bài hát của nhóm và được các thành viên tôn trọng. Rosé trước đây từng đùa rằng Teddy thực chất là thành viên thứ năm của BlackPink.

Các bản hit lớn nhất của bốn cô gái đều được nhào nặn bởi nhà sản xuất được mệnh danh là “phù thủy âm nhạc” như Boombayah, Ddu-du Ddu-du, Kill This Love, How You Like That, Pink Venom. Trong album Born Pink gần nhất của BlackPink, Teddy nhúng tay vào 5/8 ca khúc. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng BlackPink quá phụ thuộc vào Teddy, âm nhạc bị chê một màu, với yếu tố chủ đạo là hip hop.

Sau hợp đồng của Rosé, cả bốn thành viên BlackPink đã tìm được điểm dừng chân cho các hoạt động quảng bá cá nhân. Ngoại trừ giọng ca chính của nhóm, ba thành viên còn lại đều lập công ty riêng. Jennie thành lập Odd Atelier, Lisa mở công ty LLoud và Jisoo thành lập Blissoo. Trong khi đó, bốn thành viên vẫn giữ hợp đồng nhóm với YG Entertainment.

Thực tế, thông tin Rosé gia nhập The Black Label khiến fan tranh luận. Công ty dưới quyền Teddy có cổ đông lớn nhất là YG Entertainment. Đầu năm 2024, The Black Label rời khỏi tòa nhà YG và lập văn phòng tại tòa nhà ở khu phố Hannam, quận Yongsan, Seoul. Không ít ý kiến cho rằng The Black Label hoạt động độc lập nhưng ít nhiều vẫn bị chi phối bởi YG.

Điều người hâm mộ lo ngại

Các nghệ sĩ dưới trướng The Black Label không có nhiều hoạt động nổi bật. Nữ nghệ sĩ duy nhất là Somi gia nhập công ty từ năm 2018 nhưng trở lại đường đua âm nhạc nhỏ giọt. Ban đầu cô ra mắt nhiều ca khúc được Teddy sản xuất tạo được tiếng vang nhất định như Birthday, Dumb Dumb, What You Waiting For hay XOXO. Tuy nhiên sau năm 2021, Somi gần như mất hút. Phải mất 2 năm sau, cô mới quay lại với mini album mới Game Plan. Bên cạnh Somi, Taeyang hay Zion.T cũng không có nhiều hoạt động âm nhạc.

Người hâm mộ lo ngại Rosé rơi vào tình trạng tương tự nếu đặt bút ký với The Black Label. Khác với ba thành viên còn được tự do quyết định hoạt động cá nhân, Rosé sẽ phụ thuộc vào công ty chủ quản mới.

“Somi và Taeyang công ty còn lo chưa xong. Mỗi năm trở lại một lần, đáng lo cho Rosé”, “Ban đầu The Black Label có duy nhất Somi nhưng cũng hoạt động nhỏ giọt. Taeyang ra nhạc mà công ty quảng bá kém và còn tệ hơn con YG”, “The Black Label không khác gì YG thứ hai, hy vọng đó là tin giả”… khán giả ý kiến.

Tuy vậy, nhiều người vẫn đặt niềm tin ở Teddy, kỳ vọng Rosé được ưu ái khi đầu quân bởi cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất hiện tại. Ngoài ra, âm nhạc của Teddy vẫn tạo hit, được số đông ưa chuộng, đảm bảo chất lượng cho các sản phẩm solo của Rosé trong tương lai.