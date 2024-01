Ba tháng sau buổi trình diễn tại Quán bar khỏa thân Crazy Horse (Paris) gây xôn xao của Lisa (BlackPink), mới đây quán bar này đã cập nhật một số hình ảnh trong đêm diễn của nữ thần tượng hồi tháng 9/2023, kèm đó là lời khen ngợi thành viên BlackPink.

Crazy Horse Paris đánh giá cao phẩm chất ngôi sao của Lisa, cho rằng buổi biểu diễn độc quyền của cô vào 28, 29 và 30/9 đã để lại ấn tượng khó phai mờ đối với cả khán giả trên toàn thế giới.

“Mỗi buổi biểu diễn của cô ấy là sự thể hiện khả năng làm chủ sân khấu và thu hút khán giả”. Lisa đã biểu diễn một số tiết mục mang tính biểu tượng ở quán bar như Miss Astra, Miss Astra is back, Crisis? What Crisis!?! và But i'm a good girl, nhận được phản hồi tích cực từ khán giả có mặt hôm đó.

Nói về khán giả khách mời, Crazy Horse không quên gửi lời cảm ơn đến các thành viên BlackPink Rosé, Jisoo, Jennie đã đến ủng hộ em út của nhóm và một số người bạn nổi tiếng của cô như Rosalia, Tyga. Thần tượng người Thái Lisa còn thu hút những người nổi tiếng như Cindy Mello, Bryan Yambao, Christian Louboutin, Austin Butler, Kaia... đến quán rượu.

Bài cập nhật trên trang chủ Crazy Horse Paris đề cập việc Lisa là fan cứng của quán bar này, mơ ước trở thành một phần của dàn vũ công.

“Là fan lâu năm của Crazy Horse Paris, Lisa đã gõ cửa quán rượu nổi tiếng để thực hiện ước mơ được gia nhập dàn vũ công huyền thoại” - Crazy Horse Paris viết.

Diễn ở quán bar thoát y là quyết định táo bạo của Lisa. Cô là thần tượng Kpop đầu tiên diễn ở quán rượu 19+ và đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ khán giả. Nhiều ý kiến cho rằng cô cổ xúy việc bán rẻ hình ảnh phụ nữ, khiến nhiều trẻ em gái nghĩ rằng có thể nổi tiếng bằng việc cởi đồ. Tại Trung Quốc, cô dính cáo buộc bị tẩy chay ngầm. Những nghệ sĩ đến xem Lisa diễn như Trương Gia Nghê, Angelababy chật vật trước tin đồn phong sát.

Mặc những chỉ trích, Lisa thoải mái chia sẻ đêm diễn, cho rằng đó là trải nghiệm tuyệt vời. Cô không ngần ngại đăng ảnh mặc nội y xuyên thấu, hở bạo lên trang cá nhân. “Hãy gọi cho tôi bất cứ khi nào cần lấp đầy một vị trí” – Lisa nói.

Đầu năm 2024, một số khán giả bắt gặp Lisa và bạn trai tin đồn Frédéric Arnault - con trai CEO thương hiệu đồng hồ xa xỉ Tag Heuer – ghé thăm Crazy Horse Paris.

Sau khi hợp đồng độc quyền với YG Entertainment hết hạn vào năm ngoái, Lisa vẫn chưa tiết lộ bất kỳ kế hoạch mới nào với tư cách nghệ sĩ solo. Thời gian này, cô chủ yếu hoạt động ở Paris (Pháp), di chuyển liên tục giữa Hàn Quốc, Pháp và quê nhà Thái Lan.