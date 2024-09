Các nghệ sĩ thuộc nhà Great Entertainment đã lên kế hoạch phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc trong thời gian tới. Đối với Masew, anh dự kiến trình làng album vào tháng 10.2024. Trước đó, nam ca sĩ được khán giả nhớ đến với các bản hit như Thiêu thân và Túy âm. Masew từng được gọi là “phù thủy âm nhạc”, góp phần lớn tạo nên sự thành công cho nhiều ca sĩ khác.

Sau thành công ở Anh trai “say hi", Quân A.P lên kế hoạch ra mắt đĩa đơn. Trước đó, anh là chủ nhân của loạt hit như Bông hoa đẹp nhất, You Are My Crush. Nhiều người nhận xét Quân A.P luôn biết cách chăm chút cho các sản phẩm âm nhạc của mình để tạo ấn tượng cho người xem. Do đó, với màn kết hợp cùng Sony Music trong thời gian tới, khán giả kỳ vọng đĩa đơn của nam ca sĩ sẽ bùng nổ hơn.

“Quan hệ đối tác này đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Sony Music Entertainment Vietnam khi chúng tôi tiếp tục hỗ trợ và nâng cao tài năng tuyệt vời đang nổi lên từ sân khấu âm nhạc sôi động của Việt Nam. Chúng tôi rất vui mừng được làm việc chặt chẽ với Great Entertainment và đội ngũ tài năng của họ để đưa âm nhạc của họ lên tầm cao mới”, đại diện Sony Music Entertainment Vietnam cho biết.

Trong khi đó, phía Great Entertainment bày tỏ sự hào hứng về màn hợp tác này. Đơn vị này cho hay: “Đây là một bước tiến quan trọng đối với chúng tôi. Chuyên môn toàn cầu của Sony Music kết hợp với chuyên môn địa phương của chúng tôi đánh dấu một chương mới, giúp đội ngũ nghệ sĩ kết nối với nhiều khán giả hơn ở Việt Nam và trên toàn thế giới”.

Theo Thạch Anh (TNO)