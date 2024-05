Phương Vy, Chi Pu xuất hiện tại sàn diễn dành cho thương hiệu thời trang nội địa

Show thời trang mở màn 2024 cho làng thời trang Việt,Celebrating Local Pride 7 (CLP 7) có dàn khách mời nổi tiếng chất lượng như Phương Vy Idol, Chi Pu, Hoa hậu Bùi Xuân Hạnh, stylist Pông Chuẩn, MC Liêu Hà Trinh...

Chương trình giới thiệu 16 thương hiệu thời trang nội địa bao gồm: Vera by Chi Pu, Phi Phạm, MEnimal, More than blue, Esther studios, Cs En, Hằng Silk x FACE Talents, Emchic by Emwear, Samstag studio, DVRK, DE Juniel x Ther Gab, The Soul, ONONMADÉ, Jirene, Dottie và K&K Fashion.

Emchic by Emwear dùng những thiết kế dạ hội sử dụng chất liệu sequin để kể về "hành trình của những vì sao" trong vũ trụ rộng lớn; CS EN khẳng định cá tính thương hiệu khi sử dụng những chất liệu đời thường giao thoa cùng nét đẹp của các nền văn hóa, để khẳng định cá tính thương hiệu của mình.

Nếu như The Soul chinh phục trái tim những quý cô, quý ông có niềm đam mê với thời trang cao cấp bằng các thiết kế cổ điển, đầy thời thượng thì những bí ẩn về vẻ đẹp của nhân ngư lại được De Juniel và thương hiệu túi xách Ther Gab giải mã một cách khéo léo và đầy lôi cuốn.

Hay như cách DVRK cho phép bản thân chậm lại giây lát trong nhịp sống hối hả trong BST Resort 24 mang tên La cour de Privé (Kỳ nghỉ đáng mong đợi); mùa hè vĩnh cửu của ONONMADÉ với những "hương liệu" cháy bỏng đầy sắc vị; đại dương nở rộ với những thiết kế thời thượng trong Blueming đến từ Dottie; cách "siêu tân tinh" Jirene Studios phá vỡ những định nghĩa cũ kĩ trong thời trang, khẳng định phiên bản mới với các thiết kế khác biệt trong Supernova.

Lấy cảm hứng từ sự sáng tạo, niềm đam mê nhiệt huyết của thế hệ trẻ, thương hiệu và nhà cung cấp chất liệu thời trang tại Việt Nam Hangsilk & Lace kết hợp cùng 10 nhà thiết kế trẻ được chọn lọc từ trường dạy thiết kế thời trang FACE - The Fashion Design Academy mang tới bộ sưu tập mang tên Molting. 10 thiết kế với 10 ngôn ngữ sáng tạo khác nhau đã thành công lột tả trọn vẹn tiếng nói của người trẻ liều lĩnh: dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới. Bên cạnh đó, thông điệp về yêu từ những điều nhỏ nhất để từ đó trở nên thu hút cũng đượcSAMSTAG sTUDIOkhéo léo lồng ghép vào BST The Shining Point khi lần đầu đến với sàn diễn Tôn vinh giá trị Việt.

Ở mùa 7, SR Celebrating Local Pride chú trọng hơn vào việc cung cấp những giải pháp mới cho thương hiệu nội địa Việt, trở thành cầu nối giúp các thương hiệu nội địa gặp gỡ, giao lưu với các nhà cung ứng hàng đầu Việt Nam, tiếp cận với các giải pháp mới trong sản xuất và kinh doanh, từ đó, xây dựng cho mình một chiến lược kinh doanh phù hợp và thúc đẩy hiệu quả kinh doanh. Show diễn mang đến những tín hiệu tích cực với số lượng khách mời người Hàn Quốc, doanh thu tích cực của các thương hiệu tham gia tính năng See now, buy now. Ban tổ chức cho biết các bộ sưu tập trình diễn tại CLP 7 sẽ sớm được mở bán.

Ảnh: BTC