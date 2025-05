Phương Mỹ Chi gây chú ý vì màn bênh vực đàn chị giữa sự kiện

Tại sự kiện ra mắt 'Em xinh say hi', Phương Mỹ Chi được khen ngợi khi khéo léo bênh vực Tiên Tiên khi nhận ý kiến trái chiều.

Chiều 14.5, sự kiện ra mắt chương trình Em xinh “say hi” diễn ra ở TP.HCM, nhận được sự quan tâm của khán giả. Đây là show âm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ nữ cùng tham gia tranh tài, trong đó phải kể đến Bích Phương, Bảo Anh, Miu Lê, Phương Ly, Pháo, Phương Mỹ Chi, Juky San…

Phương Mỹ Chi xuất hiện rạng rỡ tại sự kiện ra mắt chương trình Em xinh "say hi". Ảnh: BTC

Tại sự kiện, Tiên Tiên gây chú ý khi chia sẻ lại kỷ niệm bị nhận xét trái chiều về ngoại hình, đồng thời nhấn mạnh: “Tôi sẽ mang âm nhạc chất lượng đến với khán giả, tôi xin phép không xinh cũng được”.

Trước những chia sẻ chân thành của giọng ca Say you do, Phương Mỹ Chi lập tức lên tiếng bênh vực. Giọng ca 10X nói: “Mình không xinh nhưng mình xịn cũng được. Nhưng vấn đề chị xinh thật. Xinh ở đây không chỉ là những thứ bên ngoài mà còn là bên trong tâm hồn. Nhưng cái đó rất tiềm ẩn, mình phải tham gia chương trình, phải lắng nghe tâm sự và xem những gì “em xinh” làm thì mình mới hiểu xinh từ bên trong là như thế nào”.

Phương Mỹ Chi được kỳ vọng tỏa sáng ở show âm nhạc Em xinh "say hi". Ảnh: NVCC

Sau đó, đoạn clip này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, được nhiều người quan tâm. Nhiều người dành lời khen ngợi cho cách cư xử khéo léo của Phương Mỹ Chi trước đàn chị, đồng thời kỳ vọng vào sự tỏa sáng của á quân Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên tại show âm nhạc mới.

Vì sao Phương Mỹ Chi tham gia Em xinh 'say hi'?

Phương Mỹ Chi nói khi quyết định tham gia chương trình, cô mong muốn mở lòng, kết bạn nhiều hơn. Ngoài ra, giọng ca 10X hài hước nói: “Tôi muốn mọi người công nhận vẻ đẹp của mình. Nhiều người đặt nghi vấn màu sắc âm nhạc của tôi bây giờ rõ ràng là dân gian kết hợp với đương đại, không biết khi vào chương trình tôi có hòa nhịp được với các nghệ sĩ khác hay không. Câu trả lời chắc chắn là có. Âm nhạc của tôi vẫn có sự hiện đại nên tôi sẽ biến tấu, cố gắng hòa nhập nhưng vẫn giữ bản sắc riêng”.

Nói về việc tham gia cuộc thi ở độ tuổi 22 và phải đối đầu với nhiều đàn chị như Bích Phương, Bảo Anh… Phương Mỹ Chi thừa nhận: “Với Em xinh “say hi”, nhỏ tuổi là một lợi thế vì mình có tuổi trẻ, được quyền nhõng nhẽo với các chị. Tuy nhiên chương trình có bạn nhỏ tuổi hơn tôi, nên tôi cũng phải ra dáng đàn chị một xíu”.

Về câu chuyện làm việc nhóm, Phương Mỹ Chi nói cô luôn mang sự chân thành để kết nối. Nữ ca sĩ tâm sự thêm: “Nhiều người hỏi tôi có gì để tất tay trong chương trình, tôi chỉ có lòng nhiệt huyết, sự chân thành cho từng tiết mục”. Đồng thời, Phương Mỹ Chi cho rằng mỗi nghệ sĩ đều có thế mạnh khác nhau nên “tôi thích sự gắn kết, không phải việc tôi tôi làm, việc anh anh làm mà mọi người sẽ cùng làm với nhau và thiên về thế mạnh của mình nhiều hơn”.

Theo Thạch Anh (TNO)