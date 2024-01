Phú Yên: Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong rừng

Chiều 1/1, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau cho biết, 12 thuyền viên của tàu cá BT 97308 TS bị trôi dạt trên biển vừa được ngư dân phát hiện, cứu vớt an toàn sau sự cố tàu bị đâm chìm vào rạng sáng cùng ngày.

Chiều 1/1, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024, CSGT toàn quốc đã xử phạt 7.570 lái xe vi phạm nồng độ cồn.

Do có mâu thuẫn trong lúc hát karaoke, sau đó hung thủ đã cầm dao đến nhà đâm chết nạn nhân. Công an đã bắt giữ nghi phạm giết người.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nhà đối với bị can Trịnh Văn Chiến để điều tra sai phạm liên quan đến vụ án Hạc Thành Tower.