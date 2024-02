Nữ cử nhân người Jrai tình nguyện lên đường nhập ngũ

Những ngày qua, câu chuyện nữ cử nhân người Jrai tình nguyện đăng ký thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân khiến người dân địa phương vô cùng bất ngờ. Trò chuyện cùng chúng tôi, chị H’Hoa kể: Chị là con thứ 4 trong gia đình có 6 chị em. Ngay từ khi học phổ thông, chị đã ước mơ sau này được trở thành chiến sĩ Công an nhân dân. Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên sau khi tốt nghiệp THPT, chị không đăng ký thi vào ngành Công an mà thi vào Đại học Trà Vinh, chuyên ngành Điều dưỡng. Tháng 3-2023, sau khi tốt nghiệp đại học, chị xin việc làm tại Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước (tỉnh Bình Dương). Tháng 5-2023, sau khi biết thông tin về việc tuyển dụng nữ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, chị đã xin phép lãnh đạo bệnh viện để về địa phương làm thủ tục đăng ký tham gia nghĩa vụ.

Chị H’Hoa bày tỏ: “Khi nghe thông tin trúng tuyển, tôi rất phấn khởi. Tôi sẽ chấp hành nghiêm các quy định của đơn vị; đồng thời, cố gắng giữ gìn sức khỏe, quyết tâm học tập và rèn luyện thật tốt để được phục vụ lâu dài trong lực lượng Công an, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tôi đang háo hức chờ ngày lên đường tòng quân”.

Còn ông Rmah Thêu-bố của chị H’Hoa thì chia sẻ: “H’Hoa là chị em sinh đôi với Siu H’Cúc. Khi cơ quan Công an thông báo tuyển nghĩa vụ, H’Hoa đã tâm sự với mọi người trong gia đình về nguyện vọng của mình. Trước sự quyết tâm của con, gia đình tôi đã đồng ý. Khi nghe tin H’Hoa trúng tuyển, ai cũng vui mừng. Tin rằng, đây sẽ là môi trường tốt để cháu rèn luyện, học tập và trưởng thành”.

Trò chuyện với P.V, ông Ksor Tâm-Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 1-cho hay: Gia đình cháu H’Hoa thuộc diện hộ cận nghèo. Tuy nhiên, các chị em trong gia đình đều có ý thức vươn lên trong cuộc sống, không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ. Ngoài H’Hoa, còn có Siu H’Cúc đang học tại Đại học Y dược Huế, chuyên ngành Điều dưỡng (đang chờ nhận bằng tốt nghiệp); Siu Hiên (SN 2002) là sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; còn chị cả Siu H’Mãi hiện là Bí thư Đoàn thị trấn Phú Thiện.

“Được Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện, cháu H’Hoa đã trúng tuyển nghĩa vụ Công an nhân dân. Đây là vinh dự cho bản thân cháu, gia đình và bà con trong tổ dân phố 1. Mong rằng cháu H’Hoa không ngừng tu dưỡng, rèn luyện và sẵn sàng dấn thân vào các lĩnh vực công tác đảm bảo an ninh trật tự do đơn vị nơi công tác phân công. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động con cháu trong tổ dân phố cố gắng học tập để làm người có ích cho xã hội”-ông Tâm nói.

Theo Thiếu tá Lê Trọng Vương-Trưởng Công an thị trấn Phú Thiện: Năm nay, thị trấn có 12/35 công dân được tuyển thực hiện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong đó, H’Hoa là trường hợp nữ duy nhất của huyện Phú Thiện. “Quá trình tiếp xúc, chúng tôi nhận thấy H’Hoa có chí tiến thủ và yêu thích nghề Công an. Mong rằng H’Hoa cố gắng khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ và phục vụ lâu dài trong lực lượng Công an nhân dân”-Thiếu tá Vương cho biết.