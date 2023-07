Những câu chuyện đẹp giữa mùa thi

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa kí Quyết định số 704/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 6 tập thể và 1 cá nhân thuộc Bộ Công an “Đã có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.