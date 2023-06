Nghĩa cử mùa thi

Huyện Đức Cơ có 2 điểm thi tại Trường THPT Lê Hoàn và Trường THCS Quang Trung với hơn 700 thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Trước kỳ thi, Huyện Đoàn Đức Cơ yêu cầu các Đoàn trường THPT trên địa bàn huyện nắm thông tin thí sinh ở xa, khó khăn, có nhu cầu ở lại để triển khai phương án hỗ trợ phù hợp. Qua khảo sát, có 30 thí sinh ở các xã: Ia Dơk, Ia Pnôn, Ia Din, Ia Lang, Ia Nan đã được Huyện Đoàn sắp xếp ở tại chùa Từ Quang (thị trấn Chư Ty).

13 tình nguyện viên cùng các phật tử chùa Từ Quang nấu cơm chay vào các buổi sáng, trưa, chiều cho các thí sinh ở lại. Đồng thời, nấu thêm 50 suất cơm/buổi để tặng các thí sinh tại 2 điểm thi. Sau khi kết thúc môn thi Ngữ văn vào sáng 28-6, em Hoàng Thị Mỹ Hạnh (thôn Đồng Tâm 1, xã Ia Din) cùng các bạn về chùa ăn cơm và nghỉ ngơi. Hạnh chia sẻ: “Nhà em ở xa điểm thi nên em đăng ký ở lại chùa. Sau khi ăn cơm, em có thời gian ôn lại kiến thức cho môn thi tiếp theo. Các anh chị tình nguyện viên đã hỗ trợ chúng em rất nhiệt tình, chu đáo”.

Ngoài nấu ăn, Huyện Đoàn Đức Cơ còn bố trí lực lượng tình nguyện viên tại 2 điểm thi. Băng rôn, khẩu hiệu, nước rửa tay, nước uống… được trang bị đầy đủ tại điểm thi để phục vụ miễn phí cho thí sinh khi cần thiết. Anh Lê Trọng Phúc-Bí thư Huyện Đoàn-chia sẻ: “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi” là chương trình được Huyện Đoàn tổ chức hàng năm nhằm động viên, tiếp sức cho các sĩ tử. Đối với các thí sinh đến muộn, các tình nguyện viên liên lạc với gia đình hoặc tới nhà để đón các em đến điểm thi kịp thời.

Trong những ngày kỳ thi diễn ra, Huyện Đoàn Krông Pa cũng thành lập đội tình nguyện gồm 53 tình nguyện viên luân phiên trực tại 2 điểm thi: Trường THPT Chu Văn An và Trường THPT Nguyễn Du để sẵn sàng hỗ trợ thí sinh. Anh Nay Chương-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện Đoàn Krông Pa-chia sẻ: 63 học sinh của Trường THPT Đinh Tiên Hoàng thi tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An. Chúng tôi đã liên hệ, bố trí chỗ ăn ở cho các em tại Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện. Trên cơ sở các nguồn lực xã hội hóa, Huyện Đoàn hỗ trợ 126 suất ăn sáng và 10 bình nước lọc cho các em trong 2 ngày thi chính thức. Đội hình xe ôm của Huyện Đoàn cũng trực sẵn sàng hỗ trợ các em di chuyển từ nơi ở đến điểm thi. Nét mới của kỳ thi năm nay là Huyện Đoàn phối hợp với Công an huyện triển khai cấp căn cước công dân và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho phụ huynh, học sinh ngay tại khu vực tiếp sức mùa thi.

Cùng với đội ngũ tình nguyện viên, nhiều người dân cũng đã có các hoạt động đồng hành, hỗ trợ thí sinh và người nhà. Một trong những địa chỉ tham gia tiếp sức mùa thi từ nhiều năm nay là Trạm sách 5S (số 79A Tôn Đức Thắng, TP. Pleiku). 4 năm qua, Trạm sách đều tổ chức các hoạt động tiếp sức cho các sĩ tử. Anh Vũ Văn Tuyền-Chủ nông trại Núi Lu (xã Hòa Phú, huyện Chư Păh), người sáng lập Trạm sách-cho hay: “Ngày trước, khi đi thi đại học ở Bình Dương hay TP. Hồ Chí Minh, mình cũng được hỗ trợ rất nhiệt tình. Bây giờ, mình muốn làm điều tương tự cho các em”.

Anh Tuyền cho hay, 3 năm trước, anh miễn phí hoàn toàn các loại thức uống cho thí sinh và người nhà. Tuy nhiên, năm nay, do kinh phí khó khăn nên Trạm sách chủ trương bán đồng giá 10.000 đồng/ly cà phê, nước ép trái cây… trong khoảng thời gian từ ngày 25 đến 29-6 (giảm giá 50%/ly trở lên). Suốt 1 tháng trước kỳ thi, Trạm sách cũng chỉ tính đồng giá 10.000 đồng/ly nước cho tất cả các em học sinh đến đây ôn thi.

Ngồi nghỉ ở Trạm sách để chờ con gái Hoàng Thị Kim Hoa (lớp 12A4, Trường THPT Hoàng Hoa Thám) hoàn thành môn thi thứ 2, ông Hoàng Cao Đăng (làng Yar, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) cho hay: Ông vượt quãng đường 17 km đưa con đến điểm thi. Không gọi thức uống để tiết kiệm chi phí song ông vẫn được nhân viên phục vụ nước trà miễn phí.

Nở nụ cười vui vì sự ấm áp, tử tế giữa mùa thi, ông Đăng kể: “Con gái tôi là học sinh giỏi 2 năm liền. Lúc sáng, cháu bảo làm bài tốt lắm. Chiều nay, 2 cha con quay về, mai lại ra sớm. Chúng tôi rất vui vì có nhiều hoạt động tiếp sức mùa thi hỗ trợ”.

Nhà ở cạnh điểm thi Trường THPT Phan Bội Châu, bà Trần Thị Lý (số 38D, đường Hùng Vương, TP. Pleiku) đã đặt một điểm tiếp sức miễn phí với bánh ngọt, nước uống, dụng cụ học tập… “Tôi duy trì việc làm này đã nhiều năm nay rồi. Việc làm nhỏ nhưng tôi mong có thể đồng hành, hỗ trợ các cháu thi tốt sau 12 năm đèn sách vất vả”-bà Lý tâm sự.