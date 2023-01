Nhóm từ thiện Fly To Sky phát động chiến dịch cộng đồng “Tết chuyền tay” năm 2023

(GLO)- Nhóm từ thiện Fly To Sky (trực thuộc Trung tâm tình nguyện Quốc gia) vừa phát động chiến dịch cộng đồng “Tết chuyền tay” năm 2023.

Chiến dịch được triển khai từ 29-1 đến 16-2-2023 với mục đích vận động cộng đồng quyên góp bánh kẹo, thực phẩm, đồ hộp sau Tết Nguyên đán còn nguyên chất lượng, còn hạn sử dụng (không nhận thực phẩm tươi sống) để trao tặng trẻ em vùng biên giới. Chiến dịch còn góp phần chung tay chống lãng phí thực phẩm. Sau khi tiếp nhận, nhóm sẽ tiến hành phân loại, chọn lọc kỹ càng trước khi trao tặng cho các em thiếu nhi khó khăn, yếu thế trong chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2023 tại các địa bàn vùng biên giới.

Triển khai chiến dịch từ 29-1 đến 16-2-2023 với mục tiêu vận động tối thiểu 1.000 suất quà cho các em thiếu nhi vùng biên giới, nhóm từ thiện Fly To Sky tổ chức 24 điểm tiếp nhận tại các tỉnh: Gia Lai, Lâm Đồng, Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Tại tỉnh Gia Lai, nhóm triển khai 10 điểm tiếp nhận ở các địa chỉ: The Fan Coffee & Milktea (115, Huỳnh Thúc Kháng, phường Yên Đổ, TP. Pleiku); Sindery (20 Nguyễn Trường Tộ, phường Diên Hồng, TP. Pleiku); Goky Premium (03 Lê Lai, phường Tây Sơn, TP. Pleiku); Nông cơ Phương Tín Dụng (316B Lê Đại Hành, phường Đống Đa, TP. Pleiku); số 165 Lê Thánh Tôn (phường Ia Kring, TP. Pleiku); Salon Ngọc Ánh (11B Trần Quốc Toản, phường Yên Đổ, TP. Pleiku); số 13 Phạm Hùng (xã Tân Sơn, TP. Pleiku); số 216 Hùng Vương (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện); thôn 1 (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai); vườn ươm cũ (sau quán Hương Quê, đường Hoàng Hoa Thám, phường An Tân, thị xã An Khê).