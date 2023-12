Nhiều người sửng sốt trước tin Châu Hải My qua đời

Thông tin Châu Hải My qua đời đang gây chấn động làng giải trí Hoa ngữ, khiến người hâm mộ lẫn công chúng sửng sốt. Nhiều khán giả đau lòng, xót xa khi phải từ biệt một nghệ sĩ tài năng ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn kinh điển.

Tối 12.12, đại diện của Châu Hải My xác nhận thông tin nữ diễn viên mãi mãi ra đi vào ngày 11.12 sau thời gian điều trị không hiệu quả. Mẹ của cố diễn viên cũng gửi lời từ biệt con gái, chia sẻ rằng gia đình tự hào về cô. Bên cạnh thông báo kể trên, thông tin chi tiết liên quan đến sự ra đi đột ngột của mỹ nhân xứ cảng thơm vẫn chưa được hé lộ.

Thông tin Châu Hải My đột ngột qua đời lập tức trở thành tâm điểm chú ý khắp các trang tin Hoa ngữ và trở thành chủ đề "nóng" trên mạng xã hội. TVB - nhà đài mà Châu Hải My từng gắn bó, cũng đưa ra thông báo vào tối 12.12.

Nhà đài Hồng Kông chia sẻ: "Cựu nghệ sĩ TVB Châu Hải My đã qua đời vì bệnh tật. TVB bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc và gửi lời chia buồn chân thành đến gia đình cô ấy. Châu Hải My đã làm việc cho TVB trong nhiều năm và đóng nhiều bộ phim truyền hình, trong đó có Triệu phú lưu manh, Nghĩa bất dung tình, Tiêu điểm gãy, Ỷ thiên đồ long ký, Mối tình nồng thắm… Cùng với sự nổi tiếng tăng vọt, kỹ năng diễn xuất của cô ấy được đánh giá rất cao… Một nghệ sĩ tuyệt vời như vậy sẽ được khán giả nhớ mãi".

Nhà sản xuất nổi tiếng Đàm Phi - người phủ nhận thông tin Châu Hải My qua đời trước đó, cũng vừa đăng lại thông báo của đại diện nữ diễn viên và bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của cô. Trước đó, vị này cũng chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ về mỹ nhân sinh năm 1966: "Là một đứa trẻ sinh ra vào những năm 1970, kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi về Châu Hải My chính là nhân vật nữ chính trong MV Nụ hôn biệt ly của Trương Học Hữu, lúc đó bài hát cực kỳ nổi tiếng, vẻ đẹp hút hồn cùng đôi môi đỏ thắm của cô khiến người ta thật khó quên".

Trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Đài Loan cho đến Việt Nam, đông đảo khán giả bàng hoàng, sửng sốt khi phía sao phim Mối tình nồng thắm xác nhận cô đã ra đi dù trước đó thông tin này đã râm ran trên mạng từ một ngày trước.

Cùng với thái độ ngỡ ngàng, dân mạng gửi lời tri ân, tiễn biệt nữ diễn viên đồng thời ôn lại những ký ức đẹp về những vai diễn của ngôi sao Hồng Kông trên màn ảnh. Những bài viết liên quan đến tin buồn kể trên cũng được chia sẻ khắp các diễn đàn phim ảnh, giải trí với lượng tương tác khổng lồ. Chỉ riêng trên Weibo, tin tức sao phim Võ Mỵ Nương truyền kỳ qua đời đã đứng đầu top tìm kiếm.

Một người hâm mộ xót xa: "Hôm qua nghe tin Châu Hải My đã qua đời, sáng nay nghe nhiều người xác nhận cô ấy đã được cứu và tạm thời qua cơn nguy kịch, tôi nhẹ nhõm vì biết ít nhất cô ấy vẫn còn sống. Đến tối, tôi đọc tin cô ấy đã qua đời, thật đột ngột quá! Cầu nguyện cho nàng Chu Chỉ Nhược đẹp nhất của lòng tôi".

Khán giả khác bày tỏ trên Weibo: "Không thể diễn tả được cảm giác khi nghe những tin tức về Châu Hải My từ tối qua đến hiện tại. Dù không phải người hâm mộ của cô nhưng cô là một diễn viên mà tôi đã xem phim từ khi còn nhỏ. Cô ấy giống như một người bạn cũ, trong lòng tôi thấy trống rỗng khi nghe tin. Châu Hải My, chúc cô có một hành trình mới thật đẹp".

Một dân mạng cứ nhắc đến lại những vai diễn tên tuổi của cố nghệ sĩ và bày tỏ nỗi tiếc thương: "Châu Hải My đã thực sự qua đời. Châu Hải My đã thực sự rời bỏ chúng ta. Châu Hải My không còn trên thế giới này nữa... Thế nhưng, hình tượng Chu Chỉ Nhược, Nạp Lan Như Ý, Diệt Tuyệt Sư Thái, Dương Cửu Muội, Tôn Nhị Nương, Bao Tích Nhược, Dương Thục Phi, Ngô phu nhân… vẫn sống mãi trong lòng chúng ta".

Cùng với thông tin Châu Hải My qua đời, hiện dư luận đang quan tâm đến nguyên nhân khiến sao phim Nghĩa bất dung tình ra đi ở tuổi 57. Theo HK01, sáng 12.12, diễn viên Điền Khải Văn, bạn lâu năm của cố nghệ sĩ, chia sẻ cô vẫn đang được điều trị tại bệnh viện ở Bắc Kinh và tiết lộ minh tinh đã mắc bệnh lupus ban đỏ từ lâu.

Ông Điền chia sẻ với truyền thông vào thời điểm đó: "Tôi không biết tình trạng hiện tại như thế nào, nhưng tôi chắc chắn rằng cô ấy vẫn đang được điều trị. Với tư cách là bạn bè, hiện chúng tôi chỉ có thể lo lắng". Trong quá khứ, Châu Hải My từng phải tạm dừng công việc để tĩnh dưỡng, phục hồi do gặp vấn đề sức khỏe. Có thông tin rằng hôm 11.12, nữ diễn viên được phát hiện ngất tại nhà riêng ở Bắc Kinh, sau đó được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê.