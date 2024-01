Nhân lên những điều tốt đẹp trong xã hội

Tin liên quan Tỉnh Đoàn Gia Lai tặng bằng khen 3 học sinh có hành động đẹp khi nhặt được của rơi

Những cá nhân điển hình

“Công dân trẻ tiêu biểu” là danh hiệu được trao cho những cá nhân có nhiều thành tích trong công tác chuyên môn, hoạt động xã hội, có đóng góp xây dựng và phát triển địa phương, đơn vị và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Các công dân trẻ tiêu biểu được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, vì thế đây là một danh hiệu được nhiều bạn trẻ nỗ lực hướng tới.

Mới đây, tỉnh Gia Lai có 7 công dân trẻ tiêu biểu được vinh danh, đó là em Vũ Thị Hoàng Ngân, Nguyễn Hoa Như Ngọc, Nguyễn Đường Anh Minh (cựu học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương); chị Võ Thị Thùy Ngân-Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh; anh Nguyễn Hữu Hiếu-Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai); chị Nguyễn Thị Khánh Ly (vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai); anh Nguyễn Thế Sơn Kiên-Bí thư Đoàn xã Ia Lâu (huyện Chư Prông).

Với vai trò Bí thư Chi đoàn, Thượng úy Nguyễn Hữu Hiếu đã tích cực trong công tác tình nguyện, thực hiện nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa cho cộng đồng. Cụ thể, Chi đoàn đã trao tặng 4 tủ sách cho các trường học ở TP. Pleiku, các huyện: Mang Yang, Đức Cơ, Krông Pa với tổng trị giá 20 triệu đồng; xây dựng 2 mô hình “Câu lạc bộ an toàn giao thông” tại Trường THPT Trần Hưng Đạo (huyện Mang Yang), Trường THCS-THPT Y Đôn (huyện Đak Pơ). Tại đơn vị, Chi đoàn đã xây dựng công trình “Đầu xe thanh niên”, “Nhà xe thanh niên” với mục đích nâng cao ý thức trách nhiệm bảo quản tài sản, phương tiện của Nhà nước.

Bên cạnh hoạt động tình nguyện, Thượng úy Nguyễn Hữu Hiếu còn có nhiều sáng kiến áp dụng vào công tác chuyên môn như “Cải cách thủ tục hành chính trong xử phạt các vi phạm giao thông đường bộ”, sáng kiến này đạt giải ba cuộc thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân năm 2022” và được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen. Đồng thời, anh Hiếu cũng được vinh danh là Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn lực lượng công an, giai đoạn 2019-2023.

Chia sẻ cảm xúc về việc được vinh danh “Công dân trẻ tiêu biểu”, Thượng úy Nguyễn Hữu Hiếu cho hay: “Tôi rất vui khi được nhận danh hiệu này, đây chính là động lực để tôi nỗ lực hơn nữa trong hoạt động chuyên môn cũng như phong trào Đoàn, hoạt động tình nguyện”.

Cuối tháng 12-2023, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã tặng bằng khen cho 2 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Đó là anh Nguyễn Lâm Hà (SN 2005, Chi đoàn tổ dân phố 3, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) và Rơ Châm Hạ (SN 2005, Chi đoàn làng Chan, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ). Cả 2 thanh niên đều có chung mong ước được khoác trên mình bộ quân phục màu xanh áo lính, thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong đó, anh Nguyễn Lâm Hà có bố đang công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Cơ. Mặc dù có giấy báo trúng tuyển vào một trường Đại học ở TP. Đà Nẵng nhưng anh Hà vẫn quyết định tạm dừng việc học, viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Hiện tại, anh Hà đã hoàn tất việc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, đang chờ ngày hội tòng quân, lên đường bảo vệ Tổ quốc. Anh Hà chia sẻ: “Có bố là bộ đội nên từ nhỏ tôi đã yêu thích bộ quân phục. Chính vì thế, khi đủ tuổi, tôi đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ, đây cũng là trách nhiệm của một người trẻ đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tôi sẽ nỗ lực hết mình trong môi trường quân đội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Lan tỏa những điều tốt đẹp trong cộng đồng

Năm 2023, Tỉnh Đoàn đã tổ chức hội nghị tổng kết Kế hoạch số 22-KH/TĐTN-BTG ngày 5-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về tổ chức giới thiệu, tuyên dương và nhân rộng chuyện người tốt, việc tốt của thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2018-2022 và xây dựng kế hoạch thực hiện việc nhân rộng tấm gương, câu chuyện đẹp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai đến năm 2027.

Cấp tỉnh đã đăng tải, chia sẻ, giới thiệu hơn 1.800 tin tốt, hơn 1.100 câu chuyện, tấm gương người tốt-việc tốt trong thanh thiếu nhi. Các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh cũng đăng tải, chia sẻ hơn 32.600 tin tốt, câu chuyện đẹp, góp phần lan tỏa lối sống tích cực, nhân văn đến với cộng đồng, xã hội. Đoàn cấp huyện và cấp cơ sở đã tuyên dương, khen thưởng gần 500 tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trên các lĩnh vực.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã đề nghị UBND tỉnh tuyên dương 26 gương “Công dân trẻ tiêu biểu”; đề xuất Trung ương Đoàn trao tặng 10 huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho thanh thiếu nhi có hành động dũng cảm cứu người trong tình huống cấp bách.

Trong năm 2023, tổ chức Đoàn các cấp đã tuyên dương 235 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; đặc biệt cấp tỉnh tổ chức tuyên dương 75 cá nhân tiêu biểu đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”. Tỉnh Đoàn đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm xây dựng điển hình tiên tiến về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi (2021-2023), có 10 cá nhân, 6 tập thể được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng điển hình tiên tiến về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2021-2023.

Để việc lan tỏa những việc tốt, hành động đẹp của các tập thể, cá nhân đạt hiệu quả, Tỉnh Đoàn đã duy trì hoạt động Trang Thông tin điện tử Tỉnh Đoàn, fanpage Cổng Thông tin Tỉnh Đoàn Gia Lai... Duy trì thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên các trang mạng xã hội tại các đơn vị. Tỉnh Đoàn cũng duy trì hoạt động của trang fanpage “Gia Lai ngày mới”, thường xuyên đăng tải các bài viết về gương người tốt-việc tốt, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chia sẻ các bài viết góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 100% các Huyện Đoàn, Thị Đoàn, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; 100% Đoàn xã, phường, thị trấn và 80% đoàn trực thuộc sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên, nhờ vậy, các thông tin cũng như các nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng được đoàn viên, thanh niên tiếp cận một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Trao đổi với P.V, anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: “Những thành tích tiêu biểu, việc làm hay của các cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên xứng đáng để vinh danh, khen thưởng. Sự nỗ lực của các cá nhân này đã góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình, phong trào của Đoàn. Sau khi được vinh danh, khen thưởng, các cá nhân đều tiếp tục có những đóng góp trong chuyên môn cũng như hoạt động Đoàn, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn mong muốn mỗi đoàn viên, thanh niên phải luôn nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, không ngừng sáng tạo, đổi mới để đóng góp sức trẻ thúc đẩy phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội tại địa phương, đơn vị”.