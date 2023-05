Người thể hiện tiếng hát của 'Nàng tiên cá' bản Việt là ai?

Bản Việt hóa ca khúc chủ đề Part of your world của phim Nàng tiên cá live-action (tựa gốc: The little mermaid) vừa được nhà sản xuất tung ra với cái tên Trần gian mộng mơ. Bài hát gây nức lòng người hâm mộ. Giọng ca thể hiện ca khúc bản Việt - Duyên Quỳnh cũng bắt đầu được nhiều người săn đón.

Gần đây, ca khúc Trần gian mộng mơ - bản Việt hóa của Part of your world - ca khúc chủ đề phim Nàng tiên cá live-action vừa được tung ra khiến khán giả Việt hết sức thích thú. Giọng hát tình cảm, đầy nội lực của nàng Ariel Việt Nam nhanh chóng chiếm được sự chú ý từ người hâm mộ. Nhà phát hành The little mermaid chính thức công bố người hát nhạc phim và lồng tiếng giọng nàng tiên cá Ariel bản Việt chính là Nguyễn Duyên Quỳnh.

Cô sinh năm 1990, từng giành quán quân các cuộc thi ca nhạc như Người kể chuyện tình, Tỏa sáng sao đôi... Duyên Quỳnh cũng từng góp giọng lồng tiếng cho nhiều bộ phim hoạt hình đình đám của Disney. Điển hình như các ca khúc Lại về bên nhau, Sống vươn cao trong Nữ hoàng băng giá (Frozen), Xin đừng nói về Bruno hay Làm khác đi thì sao? trong Encanto: Vùng đất thần kỳ.

Duyên Quỳnh thổ lộ cô rất vui và hạnh phúc khi được góp giọng lồng tiếng và hát cho nhân vật nàng tiên cá Ariel, cũng như được cộng tác cùng ê kíp Đạt Phi Media là một niềm vui lớn trong sự nghiệp ca hát của mình. Hơn hết, nữ ca sĩ cũng là một trong những khán giả trung thành của những tác phẩm thuộc Disney. Vì vậy, việc được chính Disney “chọn mặt đặt tên” cho vai Ariel phiên bản Việt hóa sau khi casting mang đến cho cô nhiều cảm xúc khó quên, vừa tự hào nhưng cũng đầy áp lực.

Để được tin tưởng giao vai trò đặc biệt này, Duyên Quỳnh đã trải qua hành trình nỗ lực không ngừng. Nữ ca sĩ tiết lộ vì đây là một dự án đặc biệt nên cô phải vượt qua 2 vòng tuyển chọn gắt gao cùng với 20 ứng viên lớn nhỏ khác. Việc được lựa chọn đối với cô như một món quà tuyệt vời sau hành trình làm nghề miệt mài. “Với một đứa tay ngang chưa qua bất kỳ khóa đào tạo lồng tiếng nào thì việc được chọn đảm nhận vai chính một bộ phim tuổi thơ của gần như tất cả mọi người trên thế giới nó thật sự khó tả lắm. Bản thân mình không thể diễn tả được hết niềm hạnh phúc và sung sướng”, nữ ca sĩ nói.

Duyên Quỳnh kể trong ngày casting, cô là ứng viên lớn tuổi nhất trong danh sách, đó cũng là áp lực lớn mà nữ ca sĩ phải vượt qua vì vai Ariel còn khá trẻ. Nữ ca sĩ bộc bạch: “Những phân đoạn vui vẻ và nội tâm của bản gốc sử dụng tông giọng thấp và âm câm nhiều, còn ở phân đoạn kịch tính tông lại rất cao nên tôi gặp khó khăn vì phải giữ tinh thần của một cô gái ở độ tuổi 16-17, nhưng cũng phải giữ màu giọng trùng khớp với bản gốc. Tôi đã thực hiện vai diễn này thật cẩn thận trong từng câu chữ, màu giọng, từng cái lấy hơi, ngắt nghỉ, luyến láy sao cho khớp với bản gốc nhất mà vẫn giữ được mạch cảm xúc và vẫn rõ tiếng Việt”, cô tiết lộ.

Bằng sự cố gắng của mình, Duyên Quỳnh đã hoàn toàn thuyết phục CEO của đơn vị Disney khi thể hiện đúng tinh thần Ariel mà họ mong muốn. Ở vai trò đạo diễn âm nhạc, anh Bùi Trường Giang cho rằng Duyên Quỳnh đã làm tốt với vai trò hát và lồng tiếng. Anh kể cả đại diện Disney ở Mỹ và ở châu Á đều chọn Duyên Quỳnh giữa rất nhiều ứng viên khác vì chất giọng của cô có chiều sâu. “Nhân vật thể hiện sự mãnh liệt, sâu sắc và mạnh mẽ hơn bản cũ rất nhiều nên tôi nghĩ việc Disney chọn Quỳnh thì không thể thiên vị được", anh nói.

Duyên Quỳnh cho biết ở phiên bản live action này, kịch bản đã có những thay đổi để nhân vật Ariel mạnh mẽ, cá tính hơn và chất giọng của nữ chính Halle Bailey cũng đã theo hướng đó. Vì vậy trong quá trình lồng tiếng và hát, Duyên Quỳnh buộc phải bám sát tiêu chí, yêu cầu của phía nhà sản xuất.

Những ngày qua, khi bản audio giọng hát của Duyên Quỳnh hát nhạc phim The little mermaid được công bố đã có những ý kiến trái chiều. Có người đánh giá cao chất giọng của nữ ca sĩ, song cũng có ý kiến cho rằng cô không phù hợp với hình ảnh một cô gái trẻ. Trước những ý kiến trái chiều này, Duyên Quỳnh thẳng thắn: “Phần hát là thế mạnh của tôi nên có phần dễ dàng hơn thoại, nhưng cái khó là phải thể hiện ra chất nhạc kịch của cô gái 16-17 tuổi mạnh mẽ và thích khám phá những cái mới, sẵn sàng lao vào những nơi nguy hiểm nên chất giọng ở phiên bản này không chỉ đơn thuần là baby voice như các phiên bản hoạt hình mà còn mang thêm nhiều gai góc, mạnh mẽ trong hơi thở và câu từ”.