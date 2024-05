Người đẹp lai Việt trở thành Hoa hậu Mỹ

Hôm ngày 9/5, ban tổ chức Hoa hậu Mỹ đăng tải thông báo bổ nhiệm người đẹp Savannah Gankiewicz vào vị trí Hoa hậu Mỹ 2023. Savannah Gankiewicz là Á hậu 1 Hoa hậu Mỹ 2023. Cô được đôn lên thay thế vị trí của Noelia Voigt sau khi người đẹp này quyết định từ bỏ danh hiệu hôm 6/5.

"Tổ chức Hoa hậu Mỹ vui mừng thông báo rằng Hoa hậu bang Hawaii - Savannah Gankiewicz sẽ là Hoa hậu Mỹ 2023. Cô sẽ đăng quang tại bang Hawaii, quê hương của mình trong lễ đăng quang vào ngày 15/5", ban tổ chức cho biết.

Chia sẻ về lý do chọn Savannah Gankiewicz cho ngôi vị hoa hậu, nhà thiết kế thời trang Laylah Rose - Giám đốc điều hành kiêm chủ tịch Hoa hậu Mỹ nói: “Chúng tôi tự hào trao vương miện cho Savannah - một đại diện thực sự của tầm nhìn, trí thông minh và lòng nhân ái. Sự cống hiến của cô ấy trong việc trao quyền cho phụ nữ thông qua ý thức yêu bản thân và sự tự tin đang truyền cảm hứng".

Chia sẻ sau khi nhậm chức, Savannah nói: “Tôi hoàn toàn ủng hộ và tôn trọng quyết định từ chức của Noelia và tôi ủng hộ nhận thức về sức khỏe tâm thần. Tôi nhận vương miện khi biết rằng tôi đã được ủng hộ bởi gia đình, bạn bè và người dân Hawaii trong suốt hành trình này. Tôi thay mặt họ chấp nhận danh hiệu này".

Người đẹp cũng cam kết: “Gửi đến các chị em Hoa hậu Mỹ, tôi tin rằng điều quan trọng là chúng ta phải đoàn kết vì tương lai của tổ chức cũng như các thế hệ sắp tới. Tôi cam kết hỗ trợ hết lòng cho các thí sinh mới, những người đã cống hiến hết mình cho các cuộc thi cấp bang của họ, và tôi cam kết đảm bảo sự chuyển tiếp liền mạch và đáng nhớ giữa những người đoạt danh hiệu Hoa hậu Mỹ”.

Theo giới thiệu của ban tổ chức Hoa hậu Mỹ, Savannah là người mẫu, doanh nhân và giám đốc chương trình của What Makes You Feel Beautiful - một tổ chức phi lợi nhuận nuôi dưỡng lòng tự ái trong mọi giai đoạn cuộc đời của phụ nữ ở mọi lứa tuổi. Cô cũng theo đuổi dự án có tên F.L.Y. (First Love Yourself) nhằm trao quyền cho phụ nữ trẻ phát triển lòng yêu bản thân, sự tự tin và lòng trắc ẩn.

Sinh ra và lớn lên ở Kihei trên đảo Maui, Savannah đã đăng quang Hoa hậu Hawaii Mỹ 2023 và đại diện cho bang của mình tại cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2023 tổ chức ở Reno, Nevada. Chung cuộc, người đẹp giành ngôi vị Á hậu 1.

Savannah Gankiewicz có cha là người Ba Lan - Việt Nam và mẹ là người Philippines. Cô năm nay 27 tuổi, 1,73 m. Người đẹp được đánh giá có nhan sắc đậm chất Á đông với gương mặt sắc sảo, cá tính.

Ngày 6/5, đương kim Hoa hậu Mỹ Noelia Voigt đăng tải tâm thư dài trên trang cá nhân về quyết định từ bỏ danh hiệu. Đây là lần đầu một đương kim Hoa hậu Mỹ từ bỏ danh hiệu khi vẫn còn đang trong nhiệm kỳ.

Tối 8/5, đương kim Hoa hậu tuổi teen Mỹ 2023 UmaSofia Srivastava cũng bất ngờ đăng tải thông báo về quyết định từ bỏ danh hiệu. Việc hai hoa hậu liên tiếp từ chức khiến ban tổ chức Hoa hậu Mỹ bị chỉ trích.