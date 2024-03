Mr World Vietnam 2024: Chủ nhân những chiếc 'ghế nóng' tiếp theo có gì đặc biệt?

Tin liên quan Hoa hậu Lương Thùy Linh làm giám khảo Mr World Vietnam 2024

Ban tổ chức cuộc thi vừa chính thức công bố Hoa hậu Đỗ Thị Hà, siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh sẽ góp mặt vào đội hình “cầm cân nảy mực” của cuộc thi Mr World Vietnam 2024, sau Hoa hậu Lương Thùy Linh – Phó Trưởng Ban giám khảo.

“Phái mạnh nên được thể hiện tài năng nhiều hơn”

Đại diện ban tổ chức cuộc thi, đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ về lý do lựa chọn Hoa hậu Đỗ Thị Hà cho vị trí quan trọng này: “Đỗ Thị Hà từng thi Miss World 2021 và đạt được thứ hạng top 13 chung cuộc cùng những thành tích ấn tượng tại cuộc thi năm đó như: top 13 Top Model, top 16 Head to head Challenge, top 27 Talent và top 28 Beauty with a purpose”.

“Đỗ Thị Hà có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực ‘Beauty Queen’ [nữ hoàng sắc đẹp] và người mẫu. Do đó, đây là Hoa hậu phù hợp với vị trí ban giám khảo tại Mr World Vietnam 2024”.

Được biết trước đó, Đỗ Thị Hà từng có kinh nghiệm làm giám khảo của Miss World Vietnam 2023 và nhiều cuộc thi sắc đẹp khác.

“Tôi có theo dõi những cuộc thi Nam vương của sinh viên và nhận thấy các bạn nam có nhiều tiềm năng khi đến với cuộc thi Mr World Vietnam. Nếu từ trước đến nay khán giả đã quá quen thuộc với việc tôn vinh nhan sắc phái đẹp thì tôi nghĩ phái mạnh cũng nên được thể hiện tài năng nhiều hơn. Khi được mời làm giám khảo cuộc thi lần này, tôi biết mình sẽ phải cùng ban tổ chức chọn ra thí sinh xứng đáng để đăng quang,” Đỗ Thị Hà chia sẻ.

Đỗ Thị Hà là một trong những Hoa hậu tích cực truyền cảm hứng với các dự án hoạt động vì cộng đồng ý nghĩa. Hoa hậu Việt Nam 2020 đang đảm nhận vai trò đồng Chủ tịch danh dự Câu lạc bộ từ thiện Suối mát từ tâm, giúp kết nối các hoàn cảnh ngặt nghèo, bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh.

Cô cũng thành lập quỹ học bổng mang tên mình để giúp các em học sinh nghèo vượt khó trên cả nước. Mới đây nhất, cô trở thành đại biểu của Việt Nam tại Nga trong chương trình Liên hoan Thanh niên Thế giới 2024.

Dù tích cực hoạt động xã hội và giải trí nhưng Đỗ Thị Hà cho biết vẫn ưu tiên việc học. Cô vừa tốt nghiệp ngành Luật Kinh doanh của Đại học Kinh tế quốc dân. Cuối năm 2023, Đỗ Thị Hà thành lập công ty về lĩnh vực làm đẹp và đảm nhận vị trí CEO.

Siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh trở lại với vai trò mới

Chiều nay (ngày 15/3), siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh chính thức được công bố trở thành thành viên tiếp theo của ban giám khảo Mr World Vietnam 2024 sau nhiều năm vắng bóng trong các hoạt động showbiz. Trước đó, nam siêu mẫu từng là đại diện đầu tiên của Việt Nam góp mặt tại đấu trường Mr World 2007.

Chia sẻ về lý do lựa chọn Hồ Đức Vĩnh cho vai trò giám khảo, BTC MR WORLD VIETNAM 2024 cho hay:

“Hồ Đức Vĩnh là nam vương từng xuất thân từ cuộc thi Mr World, có nhiều kinh nghiệm thi quốc tế. Hồ Đức Vĩnh phù hợp cho vị trí giám khảo Mr World Vietnam 2024 khi nắm được tiêu chí tuyển chọn của cuộc thi gốc, anh có thể hướng dẫn và chia sẻ nhiều kinh nghiệm cho thí sinh. Hồ Đức Vĩnh hiện tại cũng là quý ông thành đạt,” đại diện ban tổ chức cho hay.

Hồ Đức Vĩnh là gương mặt nổi bật trong làng mẫu Việt Nam nhờ lợi thế chiều cao 1,87 m cùng ngoại hình điển trai, nam tính. Năm 2003, anh giành giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam, trở thành một trong những mẫu nam đắt show của sàn diễn thời trang một thời. Không chỉ vậy, nam siêu mẫu còn là gương mặt sáng giá cho các nhãn hàng quảng cáo.

Năm 2007, Hồ Đức Vĩnh được cử đi thi Mr World Trung Quốc và đạt giải Thí sinh mặc trang phục dân tộc đẹp nhất, gây ấn tượng với chủ tịch cuộc thi trong phần thi tài năng.

Về quyết định nhận lời làm giám khảo Mr World Vietnam 2024, Hồ Đức Vĩnh cho hay: “Tôi vui và vinh dự khi được tin tưởng, giao nhiệm vụ cùng các vị giám khảo khác chọn ra Mr World Vietnam góp mặt tại cuộc thi Mr World. Lúc này, ký ức thời còn trẻ khi được đại diện Việt Nam tham dự đấu trường Nam vương quốc tế lại ùa về trong tôi.”

Theo siêu mẫu nam này, ngoài những yếu tố cơ bản để đến với cuộc thi là sức khỏe, hình thể và ngoại hình thì một trong yếu tố quan trọng là việc các thí sinh phải trang bị cho mình vốn tiếng Anh cơ bản để giao tiếp tốt.

Mặc dù đã lui khỏi sàn diễn, nhưng Hồ Đức Vĩnh vẫn tiếp lửa đam mê cho giới trẻ bằng cách khác, đó là dành thời gian đào tạo, hướng dẫn kỹ năng catwalk và trình diễn trước ống kính cho thế hệ đàn em. Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong nghề người mẫu, Hồ Đức Vĩnh thường xuyên được mời làm huấn luyện viên, chỉ đạo catwalk cho thí sinh các cuộc thi.

Trước đó, năm 2008 siêu mẫu nam này từng nhận giải Gương mặt người mẫu, năm 2011 được UNESCO Việt Nam trao tặng danh hiệu Người mẫu có nhiều cống hiến.