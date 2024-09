Miền Bắc hứng mưa trên 400 mm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ đêm qua đến chiều nay (8.9), ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 7.9 - 15 giờ ngày 8.9 có nơi trên 300 mm như: Phình Hồ (Yên Bái) 403,4 mm, Tô Múa (Sơn La) 373,6 mm, Vạn Mai (Hòa Bình) 339 mm, Nậm Xây 2 (Lào Cai) 320 mm, Xuân Sơn (Phú Thọ) 301 mm.

Dự báo, từ tối 8 - 9.9, Tây Bắc bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 80 - 150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Từ đêm 9 - 10.9 khu vực này tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 200 mm.

Khu vực Đông Bắc bộ và Thanh Hóa từ tối 8 - 9.9, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, có nơi trên 150 mm. Đồng bằng và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 15 - 30 mm, có nơi trên 60 mm.

Từ 9 - 10.9, Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 - 60 mm, có nơi trên 120 mm. Từ đêm 10 - 11.9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30 - 60 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đối với các tỉnh: Lạng Sơn (11 huyện), Bắc Kạn (06 huyện), Thái Nguyên (09 huyện), Bắc Giang (08 huyện), Vĩnh Phúc (05 huyện), Hòa Bình (11 huyện), Phú Thọ (09 huyện), Tuyên Quang (06 huyện), Yên Bái (09 huyện), Sơn La (08 huyện), Lai Châu (03 huyện), Lào Cai (04 huyện).

Hàng loạt sông ở miền Bắc trên báo động 3

Cơ quan khí tượng cho biết thêm, hiện nay, mực nước sông Thao (Yên Bái), sông Lục Nam (Bắc Giang), sông Hoàng Long (Ninh Bình), sông Bưởi, sông Mã (Thanh Hóa) đang lên.

Trong 12 - 24 giờ tới, mực nước trên sông Thao, sông Lục Nam và sông Hoàng Long, sông Bưởi, sông Mã tiếp tục lên. Đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái, sông Hoàng Long tại Bến Đế trên báo động (BĐ) 3, sông Lục Nam tại Lục Nam đạt mức BĐ3.

Từ nay đến 10.9, trên các sông khác ở khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại các tỉnh miền núi phía bắc, đặc biệt các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La lên mức BĐ2 - BĐ3, có sông trên BĐ3; đỉnh lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Bưởi, hạ lưu sông Mã (Thanh Hóa) lên mức BĐ1 - BĐ2 và trên BĐ2.

Mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội sẽ lên nhanh (thủy điện Hòa Bình vận hành mở cửa xả đáy số 2, thủy điện Tuyên Quang mở cửa đáy số 1) nhưng vẫn ở mức dưới BĐ1.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở cấp 2 - cấp 3.

Theo Đình Huy (TNO)