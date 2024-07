Miền Bắc mưa giông từ nay đến hết tháng 7

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ở khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Lượng mưa từ 7 - 15 giờ ngày 20.7 có nơi trên 50 mm như Ninh Gia (Lâm Đồng) 54,4 mm, Ninh Thạnh Lợi (Bạc Liêu) 72 mm, Ngọc Chánh (Cà Mau) 62 mm…

Từ đêm 20 - 21.7, ở Tây nguyên và miền Đông Nam bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 - 70 mm, có nơi trên 120 mm (mưa tập trung vào chiều và đêm). Từ đêm 21.7, mưa lớn giảm dần.

Ngoài ra, đêm 20.7, khu vực phía tây Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 - 30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm. Khu vực Trung bộ có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 60 mm (mưa tập trung vào chiều và tối).

Dự báo xa hơn về mưa giông, cơ quan khí tượng cho hay, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa từ đêm 22 - 25.7 khả năng có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 26 - 30.7 có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to.

Khu vực Trung bộ từ 22 - 30.7 chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, từ khoảng ngày 24.7 có nắng nóng cục bộ. Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong tháng 7, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5 - 1 độ C, riêng khu vực Nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ cao hơn khoảng 0,1 - 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Khu vực Việt Bắc, Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ có tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; các nơi khác thuộc khu vực Bắc bộ có tổng lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.