Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão giật cấp 10

Khu vực Tây Bắc Bộ mưa dông rải rác, có nơi lượng mưa trên 70mm Chiều tối và đêm 6/7, khu vực phía Tây Bắc Bộ và Hà Giang, Tuyên Quang có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Đêm 30/6, ngày 1/7: Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa dông, ngày nắng nóng Thủ đô Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ thấp nhất từ 28-30 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C.

Hà Nội có nơi nắng nóng gay gắt trong ngày cuối tuần, nhiệt độ cao nhất 38 độ C Trong ngày 30/6, Hà Nội nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bắc Bộ nắng nóng, Trung Bộ nắng nóng gay gắt có nơi trên 39 độ C Nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 1/7, trong khi tại Trung Bộ, đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi trên 35 độ C Ngày 28/6, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C; Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác; cục bộ có mưa to đến rất to.

Chi tiết thời tiết các vùng trong ngày thi tốt nghiệp THPT quốc gia Cơ quan khí tượng đã đưa ra dự báo về tình hình thời tiết trên cả nước trong ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2024.

Bắc Bộ có mưa rào và dông, Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rải rác Sáng 26/6, các tỉnh Bắc Bộ có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 90mm; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Mưa dông xảy ra ở hầu khắp các vùng trên cả nước trong ngày 25/6 Từ sáng sớm 25 đến sáng 26/6, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Miền Trung, Nam Bộ đón mưa rất lớn Dự báo hôm nay (23/6), hầu hết các khu vực trên cả nước đều đón mưa dông, riêng miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 17/6: Nhiều khu vực nắng nóng đặc biệt gay gắt Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, riêng khu vực trung du và đồng bằng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; gió nhẹ.

Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa và dông, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt Ngày và đêm 15/6, Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Thời tiết ngày 11/6: Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 11/6, ở các khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-20 mm, có nơi trên 50 mm.

Ngày 3/6, Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C Thủ đô Hà Nội đêm 2/6 có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng; chiều tối 3/6 có mưa rào, dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C.

Bão số 1 đổ bộ Trung Quốc, Biển Đông vẫn có sóng cao 4 m Theo nhận định của chuyên gia, bão số 1 đổ bộ vào Trung Quốc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng hoàn lưu của nó kết hợp với gió mùa tây nam gây thời tiết xấu trên nhiều vùng biển nước ta.

Nam Bộ, Tây Nguyên sắp đón mưa diện rộng Gió mùa Tây Nam hoạt động tăng cường, gây mưa diện rộng cho khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ trong chiều và tối nay (17/5).

Nhiều khu vực xuất hiện mưa dông, có nơi mưa rất to Khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Mưa dông diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ Từ ngày 8-9/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng, trong đó khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

