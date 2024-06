Miền Bắc đón 2 hình thái thời tiết trong 2 ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 13.6, ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc bộ, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ 13 giờ phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C như: TP.Hòa Bình 37,6 độ C, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 36,4 độ C, Láng (Hà Nội) 37,2 độ C, Phủ Lý (Hà Nam) 37,7 độ C, Nho Quan (Ninh Bình) 36,9 độ C...

Dự báo, ngày 14.6, khu vực trung du, đồng bằng Bắc bộ, phía nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 60%. Từ ngày 15.6 nắng nóng có xu hướng dịu dần.

Ngày 14 - 15.6, khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Thuận có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%.

Cơ quan khí tượng cho biết, nắng nóng ở khu vực Trung bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 - 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Cùng thời điểm đồng bằng Bắc bộ có nắng nóng, từ đêm 14 - 16.6, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 100 mm, có nơi trên 150 mm (thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng).

Các nơi khác ở Bắc bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to tập trung về đêm và sáng với lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, có nơi trên 80 mm. Đề phòng mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.

Theo các chuyên gia khí tượng, trong tháng 6, Bắc bộ vẫn đang trong giai đoạn chuyển mùa và chịu tác động của những đợt không khí lạnh có khả năng gây mưa lớn. Vì thế, các địa phương cần chủ động thực hiện các phương án ứng phó, theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo trong thời gian tới.