Mẫu nhí 'say' cô Mỹ Tâm như 'điếu đổ' là ai?

Sở hữu vóc dáng của một siêu mẫu tương lai, một giọng hát đầy triển vọng lại say cô Tâm như điếu đổ, mẫu nhí Bùi Huỳnh Trâm Anh đang là gương mặt gây chú ý với cộng đồng mạng.

Bùi Huỳnh Trâm Anh (sinh năm 2007) là gương mặt quen thuộc của sàn runway. Trong bộ ảnh vừa mới trình làng với thiết kế của nhà thiết kế Ada Anh Trương mang tên "Đa sắc", Bùi Huỳnh Trâm Anh một lần nữa chứng mình là siêu mẫu của tương lai, là gương mặt mà siêu mẫu Xuân Lan kỳ vọng ở làng mẫu Việt.

Cô bé từng góp mặt vào Việt Nam Runway Fashion Week trong bộ sưu tập của nhà thiết kế AN ST & Henry KoF; là mẫu teen đại diện XuanLan's Academy diễn trong show SIXDO năm 2020; là Vedette trong show Winter Swan của NTK SixDo - Đỗ Mạnh Cường, là KOL quảng cáo cho các NTK thời trang Teen như Ada Anh Trương, An ST; First Face và Verdett trong chuỗi show "Việt Nam Junior Fashion Week" & "Destination Fashion Week"…

Tuy nhiên, điều nổi bật hơn là, cô gái thế hệ gen Z này có giọng hát khá đặc biệt. Người trong giới nhận định, đây là một giọng ca triển vọng của tương lai. Trâm Anh từng được trường đạo tạo người mẫu của siêu mẫu Xuân Lan XuanLan’s Academy chọn làm gương mặt đại diện cho chiến dịch "Bảo vệ quyền lợi trẻ em".

Sở hữu nhiều ưu thế về vóc dáng lẫn giọng ca, Bùi Huỳnh Trâm Anh từng gây chú ý khi xuất hiện với những bản cover nhạc xưa, nhạc trữ tình. Ngoài giọng hát tốt, Trâm Anh còn có thể chơi đàn guitar. Hình ảnh vừa chơi nhạc cụ vừa hát của Trâm Anh "đốn tim" nhiều cư dân mạng.

Siêu mẫu Xuân Lan chia sẻ: "Trâm Anh có khả năng cảm thụ nhạc tốt, có khả năng giao tiếp và trả lời phỏng vấn tốt. Tất cả những điều đó là điều kiện cần có thể giúp Trâm Anh tỏa sáng ở cả lĩnh vực thời trang và ca hát sau này. Tất nhiên, mọi con đường thành công không chỉ nhờ vào khả năng bẩm sinh mà còn là sự rèn luyện, quyết tâm cao độ và cả may mắn nữa. Nhưng với những gì đang có, Trâm Anh đang có cơ hội cho con đường phát triển sự nghiệp nghệ thuật của mình".

Trâm Anh cho biết bản thân "say cô Tâm như điếu đổ". Những gì mà Trâm Anh hướng đến chính là con đường phát triển sự nghiệp như ca sĩ Mỹ Tâm. Để có thể thực hiện được giấc mơ của mình, Trâm Anh hiểu "phải khổ luyện" ngay từ bây giờ" - Trâm Anh chia sẻ.