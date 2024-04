Lương Thu Trang: Ở thời điểm tôi không 'chỉnh sửa' mọi người vẫn lên án

Việc giữ một 'cái đầu lạnh' cũng là phương án tốt

* Trong , lần đầu đóng vai phản diện nhưng chỉ chiếu đến tập 10-11, vai diễn của bạn đã bị khán giả "ném đá". Điều này có khiến Trang cảm thấy áp lực không?

- Diễn viên : Tôi vẫn giữ quan điểm ngay cả trước khi phát sóng là bản thân sẽ không bị dao động nhiều với những ý kiến trái chiều đến từ khán giả. Hành trình của An Nhiên vẫn còn rất dài. Trang muốn phải giữ được mạch cảm xúc cá nhân để có thể hoàn thành tốt vai diễn của mình. Và hiện tại trên hiện trường , An Nhiên cũng đã và đang va phải rất nhiều áp lực nội tâm nên đôi khi việc giữ một cái đầu lạnh cũng là phương án tốt.

* Được biết khi nhận vai diễn này, bạn đã chuẩn bị tinh thần nhận "gạch đá" nhưng hỏi thật Trang có lường trước "hiệu ứng ngược" như thế này không? Nghe nói Trang đang bị stress vì vai diễn?

- Tôi không phủ nhận để đi sâu và đi đúng cảm xúc nội tại của An Nhiên thì bản thân mình phải trải qua những căng thẳng, thậm chí có nhiều lúc bị mất cân bằng. Tuy nhiên đó là giai đoạn đầu, còn thời điểm hiện tại lại bị nhân vật ám ảnh rất mạnh. Để nói về phản ứng của khán giả, đó là điều dễ hiểu bởi khi tiếp nhận những thông tin qua từng tập phát sóng cũng dễ dẫn đến những cảm xúc bộc phát, yêu ghét rõ ràng. Tuy nhiên nếu không có An Nhiên thì không có nhiều câu chuyện và nhiều tranh cãi đến vậy. Bên cạnh những ý kiến tiêu cực, tôi vẫn nhận được rất nhiều sự đồng tình. Hơn nữa, ít nhất vai diễn của mình đã để lại nhiều tranh cãi. Có lẽ khi đóng một vai diễn mà khán giả không quan tâm, không tranh cãi thì nó stress hơn nhiều so với vai diễn nhận được nhiều phản ứng đúng không (cười).

* Trên trang cá nhân của Trang và ở nhiều hội nhóm, diễn đàn Việt, nhiều khán giả đã bức xúc "tấn công" bạn bằng những nhận xét tiêu cực, chửi bới… Hỏi thật Trang có sợ bị ghét trên phim rồi ghét luôn cả ngoài đời không?

- Nói thật là ở hiện tại, còn nhiều con người, còn nhiều số phận và cảm xúc mà diễn viên chúng mình muốn được trải nghiệm, được thử sức và được sống với nó lắm. Và tôi hiểu được công việc của mình là gì và mục đích sống chết với nhân vật thế nào nên hỏi có sợ bị ghét thì chắc chắn là không. Vì dù trong phim hay ngoài đời, khán giả của mình sẽ mãi đồng hành cùng mình. Còn ngược lại nếu đã ghét mình thì dù có là vai diễn nào họ vẫn sẽ không ưa. Trong cảm xúc và công việc tôi không để phụ thuộc bởi người khác.

* Bạn cũng là phụ nữ, cũng đã làm mẹ, bạn có chấp nhận được cách hành xử và những mưu tính được cho là rất thâm độc, đáng sợ của An Nhiên trong phim?

- Với cá nhân tôi, đây là lần đầu tiên thử sức với tuyến phản diện và tôi yêu thích nó. Với từng phân đoạn diễn tôi vượt qua khỏi vùng an toàn của bản thân, người diễn viên được sống như một chú tắc kè. An Nhiên chắc chắn sẽ là một nhân vật để lại nhiều ấn tượng nhất trong tôi. Tuy nhiên với một tuyến nhân vật gây ra nhiều tranh cãi và đi theo nó một hành trình dài thì có lẽ tôi cũng phải cân nhắc bởi tuyến phản diện ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng đến cảm xúc cá nhân và thường ngày.

Tôi luôn kiểm soát được những việc mình đang làm

* Từng đảm nhận những vai chính, thứ chính nhưng hầu như là mẫu phụ nữ cá tính, tốt bụng và lần này là một vai phản diện, vậy cảm thấy để diễn một vai kiểu "gây thương nhớ" với một vai bị "ghét cay ghét đắng" thì loại vai nào khó hơn?

- Với một tuyến nhân vật đa nhân cách như An Nhiên thì với tôi, gần như tất cả các phân đoạn khai thác sâu về tâm lý đều rất nặng và khó. Đặc biệt là những đoạn diễn một mình,cố gắng đọc kỹ, hiểu sâu kịch bản và có đôi khi tôi bị lún sâu vào nhân vật dẫn đến việc mình hơi cực đoan. Tôi cũng đã mạnh dạn chia sẻ cùng với bạn diễn và lắng nghe được rất nhiều từ mọi người để nhân vật của mình không còn bị bản năng nữa.

* Trong phim An Nhiên là cánh tay đắc lực cho người đàn ông mà cô ta yêu thương trong kế hoạch trả thù. Theo Trang một người đàn ông như Nghĩa có quá đáng sợ không? Và bạn nhận xét thế nào về nét diễn của ?

- Tôi thấy trong cả quá trình làm việc thì anh thực sự rất nghiêm túc cho nhân vật. Còn để lý giải về nhân vật Nghĩa thì mọi người thấy rằng Nghĩa hoàn toàn có lý do để làm điều đó. Có những người chọn cách ôm hận và trả thù thì đó là cách của Nghĩa. Chỉ sai là Nghĩa đã chọn một con đường quá cay nghiệt và gây quá nhiều tổn thương cho những người mà Nghĩa rất yêu thương. Đó chính là bi kịch của Nghĩa.

* Nhiều ý kiến của khán giả cho rằng bộ phim mang thông điệp chữa lành nhưng nội dung lại khiến người xem cảm thấy ám ảnh, sợ hãi, mất niềm tin vào cuộc sống, hôn nhân, tình yêu… Là "người trong cuộc", bạn nghĩ sao về những nhận xét này?

- Tha thứ cho người khác là tự tha thứ cho chính mình. Con người vì cố chấp nên để lại nhiều hậu quả. Còn lý do tại sao tôi nói vậy thì hy vọng rằng khán giả sẽ kiên trì đến cùng với . Chúng ta không thể khẳng định rằng những điều có trong phim không xuất hiện ở ngoài đời. Có thể khán giả đã quen với những bộ phim màu sắc nhẹ nhàng nên sẽ khó tiếp nhận được những tình tiết của bộ phim. Đặc biệt là một bộ phim có quá nhiều "drama" như vậy.

* Có lẽ vì ghét An Nhiên nên cũng bị "vạ lây" bởi khán giả vào "soi" bạn rất kỹ, kể cả sắc vóc của bạn. Bạn có đọc những bình luận tiêu cực khi nhiều người cho rằng Lương Thu Trang thẩm mỹ quá đà không? Bạn có muốn đính chính gì không?

- Tôi không đính chính về việc khán giả có những phản ứng tiêu cực khi mình đang thay đổi. Đặt mình ở góc độ khán giả thì tôi không buồn bởi trước đó mình cũng đã để lại những dấu ấn mạnh trong lòng khán giả. Vì họ quá yêu thích và quen với khuôn mặt mộc mạc trước đây của mình nên tất nhiên cũng cần phải có thời gian để khán giả có thể thích nghi được với điều không giống như trước đây. Còn nói rằng nó quá đà thì không. Tôi luôn kiểm soát được những việc mình đang làm. Có thể với người khác là chưa đẹp, chưa vừa mắt nhưng với tôi thì muốn được đẹp trong mắt mọi người. Ngay cả ở thời điểm tôi không chỉnh sửa mọi người vẫn lên án. Đó là do có những khán giả đã có sẵn định kiến với mình nên việc có sự thay đổi hay không thì họ vẫn không thích.

* Cảm ơn bạn đã chia sẻ!