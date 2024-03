Khánh thành và đưa vào sử dụng ngày 15-3, công trình “Nhà nội trú cho em” mang đến niềm vui cho giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Đê Ar (xã Đê Ar, huyện Mang Yang). Ước mơ có chỗ ở kiên cố, khang trang cho học sinh của giáo viên nhà trường đã trở thành hiện thực.

Công trình “Nhà nội trú cho em” do Tỉnh Đoàn kết nối với Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam hỗ trợ hơn 419 triệu đồng để xây dựng. Công trình rộng 121,6 m2 gồm 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh. Trong quá trình xây dựng, đoàn viên, thanh niên xã Đê Ar hỗ trợ ngày công lao động, chung sức cùng với đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình.

Năm học 2023-2024, Trường Tiểu học Đê Ar có 559 học sinh theo học. Làng Đôn Hyang cách trường 7 km nên 23 học sinh học tập và ăn ở theo chế độ bán trú. Trước khi có nhà nội trú, các em ăn uống, nghỉ trưa ngay tại lớp học. Sau hơn 6 tháng xây dựng, công trình “Nhà nội trú cho em” đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo điều kiện cho học trò vùng khó có chỗ nghỉ ngơi, yên tâm học tập.

Ngoài chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi, các công trình, phần việc do Đoàn Thanh niên các cấp triển khai còn gắn với xây dựng hạ tầng nông thôn. “Đường cờ Tổ quốc” là công trình ý nghĩa được tuổi trẻ huyện Chư Păh thực hiện tại làng Phung (xã Ia Mơ Nông) vào đầu tháng 2-2024. “Đường cờ Tổ quốc” dài khoảng 1 km, cột cờ làm bằng kim loại, cùng quy cách, kích thước nên rất thuận lợi mỗi lần treo cờ. Nhìn 100 lá cờ Tổ quốc được cắm thành hàng thẳng tắp, phấp phới bay trong nắng mới, ai cũng thấy tự hào.

Ngoài “Đường cờ Tổ quốc”, tuổi trẻ huyện Chư Păh còn trao tặng làng Phung 8 bộ đèn năng lượng mặt trời, 2 camera an ninh. Tổng kinh phí thực hiện công trình là 50 triệu đồng do Huyện Đoàn Chư Păh vận động các nguồn lực xã hội hóa.

Công trình “Đường cờ Tổ quốc” được Huyện Đoàn Chư Păh bàn giao cho Đoàn xã Ia Mơ Nông quản lý. Vào các ngày lễ, Tết, đoàn viên, thanh niên treo cờ dọc tuyến đường. Anh Amuh-Bí thư Chi Đoàn làng Phung-bày tỏ: “Nhìn tuyến đường rực rỡ cờ đỏ sao vàng, tôi thêm yêu Tổ quốc; tích cực tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Chi Đoàn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, kịp thời thay mới những lá cờ bị bạc màu hoặc rách để đảm bảo tính trang nghiêm và mỹ quan”.

Cùng mục đích chung tay xây dựng nông thôn mới, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương, Thành Đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP. Pleiku đã trao tặng công trình “Thắp sáng đường làng” cho làng C, xã Gào. Công trình gồm 10 trụ đèn năng lượng mặt trời trị giá 50 triệu đồng do Ban tổ chức giải chạy “Gia Lai City Trail 2023-Giấc mơ đại ngàn” trao tặng.

Từ khi tuyến đường được thắp sáng bằng hệ thống đèn năng lượng mặt trời, bà con trong làng ai cũng vui mừng. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên đoạn đường này cũng đảm bảo hơn. Ông Siu Khek-Bí thư Chi bộ làng C-cho hay: “Đường giao thông nông thôn được cứng hóa, có đèn điện thắp sáng vào ban đêm rất thuận lợi cho việc đi lại. Công trình ý nghĩa này góp phần làm đẹp cảnh quan, nâng cao ý thức của mỗi người dân trong việc chung tay xây dựng nông thôn”.

Khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thanh niên sẽ làm chủ nước nhà. Phải học tập mãi, tiến bộ mãi, mới thật là thanh niên”, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đặc biệt quan tâm chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi với nhiều nội dung, hình thức sáng tạo. Các hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa; tổ chức quán triệt, tuyên truyền các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… được các tổ chức Đoàn triển khai thường xuyên.

Ngày 21-3, Huyện Đoàn Krông Pa tổ chức hành trình về nguồn tại Khu lưu niệm lịch sử-Nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện H2 (xã Đất Bằng, huyện Krông Pa). Tham gia hành trình, 20 đoàn viên, thanh niên đã dâng hương và dọn vệ sinh trong khuôn viên Khu lưu niệm; ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của huyện nhà, tìm hiểu các phong trào hành động cách mạng mà thế hệ thanh niên đi trước đã thực hiện; quét mã QR để tìm hiểu thông tin Khu lưu niệm, thông tin các đồng chí Bí thư Huyện ủy qua các thời kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Krông Pa từ năm 1979 đến nay. Dịp này, Huyện Đoàn Krông Pa đã trao tặng mô hình sinh kế cho 1 thanh niên yếu thế của xã Đất Bằng.

Biến nhận thức thành hành động, sức trẻ của đoàn viên, thanh niên đã thể hiện qua những việc làm đầy trách nhiệm vì cộng đồng. Từ năm 2023 đến nay, hơn 177.000 lượt đoàn viên, thanh niên đã tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chương trình “Tình nguyện mùa đông-Xuân tình nguyện”, Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè… Các cấp bộ Đoàn đã thực hiện 116 công trình thanh niên; sửa chữa, xây dựng 69 nhà tình nghĩa; trao tặng 12 nhà “Khăn quàng đỏ” trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Các công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu như: tuyến đường “Thắp sáng đường quê”, “Con đường bích họa”, “Nhà nhân ái”, sửa chữa đường giao thông nông thôn… mang lại ý nghĩa thiết thực, phát huy vai trò của tuổi trẻ tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Nhiều hoạt động tình nguyện như: khám bệnh, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho người dân; hiến máu tình nguyện; tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó… đã nhận được sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền địa phương, tình cảm yêu mến của Nhân dân.

Từ đầu năm 2023 đến nay, các tổ chức Đoàn trong tỉnh phối hợp trồng mới hơn 996.000 cây xanh; hỗ trợ 36 dự án khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên; tư vấn hướng nghiệp cho trên 62.900 lượt thanh-thiếu niên; giới thiệu việc làm cho hơn 13.700 lượt thanh niên; hỗ trợ hơn 41.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Môi trường Đoàn thực sự giúp thế hệ trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Các tổ chức Đoàn đã giới thiệu 3.642 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp và có 1.335 đoàn viên ưu tú vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Nói về kết quả đạt được của tuổi trẻ tỉnh nhà trong thời gian qua, chị Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn-đánh giá: Với những kết quả đạt được, thế hệ trẻ toàn tỉnh đã khẳng định vai trò xung kích, xứng đáng là cánh tay đắc lực, là đội hậu bị tin cậy của Đảng. Thế hệ trẻ tỉnh nhà đã phát huy tinh thần nhiệt huyết, năng lực, trí tuệ, sự sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực. Hàng ngàn công trình, phần việc thanh niên được triển khai là minh chứng rõ nét nhất của tinh thần nhiệt huyết và sức trẻ.