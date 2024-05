Hương Tràm chia sẻ thẳng thắn về tin đồn bí mật sinh con

Mở màn phần diễn, Hương Tràm thể hiện bản hit Ngại ngùng cùng sự hỗ trợ của vũ đoàn. Ca khúc mở đầu này cũng chính là sản phẩm âm nhạc đầu tiên được ra mắt trong sự nghiệp của nữ ca sĩ khi bước ra từ sân chơi Giọng hát Việt 2013. Tiếp đến là loạt ca khúc Cho em gần anh thêm chút nữa, Duyên mình lỡ, Ra là em đâu quá mong manh... là những bản pop ballad đình đám gắn liền với tên tuổi của cô nhưng nay được phối mới hoàn toàn, mang đến cảm xúc đặc biệt cho người nghe.

Riêng với Em gái mưa, cũng là ca khúc chủ đề đêm nhạc được nữ ca sĩ thể hiện kết hợp bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Được biết phần lời tiếng Anh do một bạn du học sinh ở Singapore sáng tác. Vì phần lời tiếng Anh rất gần gũi, do đó Hương Tràm đã không ngần ngại mang đến khán giả để mọi người có thể cảm nhận được khía cạnh cảm xúc khác của bài hát.

Điểm nhấn trong đêm nhạc của Hương Tràm phải kể đến liên khúc Tóc gió thôi bay - Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, hai nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Tiến và nhạc sĩ Trương Quý Hải. Theo nhận xét của NSND Hà Thủy, người có mặt dưới hàng ghế khán giả cũng là cô giáo dạy thanh nhạc của Hương Tràm: “Thực sự là người thầy khi mà học trò quay trở lại thì tôi rất xúc động và hạnh phúc. Một sự quay trở lại bùng nổ, khát khao của một ca sĩ mà tôi nghĩ rằng đó là một ca sĩ đẳng cấp. Hương Tràm quay lại không phải bằng những nội lực như khi bước ra khỏi Giọng hát Việt, mà sâu lắng, trầm tĩnh hơn, linh hoạt hơn. Dù kỹ thuật âm nhạc nào thì cũng mang đến cảm xúc tốt nhất chạm đến người nghe. Và Hương Tràm đã làm chứng minh được điều đó”.

Nói về việc lựa chọn những sáng tác trữ tình bất hủ từng gắn liền với tên tuổi của các ca sĩ nổi tiếng làng nhạc Việt, Hương Tràm khẳng định rằng ngay từ thời điểm bắt đầu đặt chân đi hát, cô chưa bao giờ định vị mình là ai, hoặc sẽ trở thành ai trong tương lai. Tất cả những danh xưng là do khán giả ưu ái dành cho mình. Cô cho biết việc làm mới những ca khúc Hương ngọc lan, Tóc gió thôi bay… đều bởi vì sự yêu thích và mong muốn được thể hiện theo cách hát của mình.

Bên cạnh những ca khúc lần đầu Hương Tràm cover trên sân khấu như: Hương ngọc lan, Hello Vietnam, liên khúc Phai dấu cuộc tình - Chỉ còn những mùa nhớ hay ca khúc tiếng Anh nổi tiếng Just the way you are, nữ ca sĩ “chiêu đãi” khán giả thủ đô một sáng tác mới nhất của mình kết hợp cùng nhạc sĩ Dương Khắc Linh mang tên Sweet home. Ca khúc thể hiện tình yêu với quê hương đất nước Việt Nam, với thủ đô Hà Nội sẽ được giới thiệu trong EP sắp ra mắt của cô vào thời gian tới đây.

Cũng trong đêm nhạc, Hương Tràm xúc động và hạnh phúc khi được người hâm mộ hát chúc mừng sinh nhật. Sau chương trình, nữ ca sĩ trải lòng về đời tư, sự nghiệp trong suốt quãng thời gian vắng bóng. Hương Tràm đã có chia sẻ thẳng thắn về tin đồn cô bí mật sinh con gây xôn xao dư luận suốt thời gian qua.

"Tôi ở trong ngành đủ lâu để nói với bố mẹ hay quản lý truyền thông của mình rằng không có thời gian để giải thích những chuyện đàm tiếu bên ngoài. Lý do tôi rời khỏi Việt Nam là để đi du học và tìm lại bình yên. Một mình tôi bên đó mà đi giải thích thì cũng không biết mọi người có tin không nữa. Vậy tôi làm điều đó để làm gì? Nhưng mà mọi người bị dẫn dắt bởi tin đồn đến lúc bùng lên như vậy là điều tôi không nghĩ tới. Có những nghệ sĩ trân trọng và bảo vệ đứa bé của mình. Nhưng tôi thuộc tuýp người mà nếu có niềm vui đó, tôi sẵn sàng chia sẻ với mọi người, không có gì phải giấu. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của Tràm, tiếp theo đó mới đến sự nghiệp", Hương Tràm nói.