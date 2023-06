Dự báo thời tiết hôm nay 14.6: Miền Bắc chiều tối mưa to, Nam Bộ ngày nắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên

Dự báo thời tiết hôm nay 14.6, Bắc Bộ mưa vừa mưa to đến rất to và dông rải rác (mưa lớn tập trung vào chiều, tối, đêm). Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng.