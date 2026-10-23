Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai khảo sát chợ đầu mối Toyosu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC LUẬN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 23-10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và đoàn công tác đi thăm, khảo sát, làm việc tại chợ đầu mối Toyosu (Tokyo) nhằm nghiên cứu mô hình quản lý, cơ chế đấu giá thủy sản, qua đó tìm kiếm giải pháp nâng cao giá trị và mở rộng thị trường cá ngừ đại dương của Gia Lai.

Chính thức vận hành từ năm 2018, chợ đầu mối Toyosu là trung tâm giao dịch, bảo quản và phân phối thủy sản quy mô lớn của Tokyo (Nhật Bản). Điểm đặc trưng tại đây là phiên đấu giá cá ngừ diễn ra từ sáng sớm, mắt xích quan trọng giúp kết nối trực tiếp nguồn cung với các doanh nghiệp phân phối.

cho-dau-moi-toyosu.png
Các phiên đấu giá cá ngừ tại chợ đầu mối Toyosu (Nhật Bản). Ảnh: Ngọc Luận

Việc tập trung trọn vẹn các khâu bán buôn, giao dịch trung gian, kiểm soát nhiệt độ và quản lý chuỗi lạnh khép kín tại một đầu mối giúp Toyosu bảo đảm tối đa chất lượng sản phẩm, duy trì sự minh bạch về giá trị thương mại.

Mô hình này có nhiều điểm gợi mở đối với Gia Lai - địa phương có lợi thế về khai thác thủy sản xa bờ, đặc biệt là cá ngừ đại dương. Hiện tỉnh có khoảng 1.420 tàu cá hoạt động, sản lượng cá ngừ đại dương hằng năm đạt trên 14.000 tấn.

Cảng cá Tam Quan là đầu mối tiếp nhận sản phẩm, cung ứng dịch vụ hậu cần và giữ vai trò quan trọng trong chuỗi khai thác, thu mua, chế biến thủy sản của tỉnh.

Dù có lợi thế về sản lượng và kinh nghiệm khai thác, ngành cá ngừ Gia Lai vẫn đứng trước yêu cầu nâng cao chất lượng bảo quản sau khai thác, hoàn thiện khâu phân loại và tăng cường liên kết giữa chủ tàu, cơ sở thu mua với doanh nghiệp chế biến.

Thực tế này đặt ra nhu cầu tiếp cận những mô hình tổ chức thị trường hiện đại, trong đó chất lượng sản phẩm được đánh giá minh bạch và trở thành cơ sở xác định giá trị thương mại.

doan-cong-tac-tinh-gia-lai-khao-sat-cho-dau-moi-toyosu.png
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (bên trái) trao đổi với Ban quản lý chợ đầu mối Toyosu. Ảnh: Ngọc Luận

Qua tham quan, tìm hiểu hoạt động tại Toyosu, Gia Lai có điều kiện nghiên cứu kinh nghiệm tổ chức giao dịch, phân hạng cá ngừ, kiểm soát nhiệt độ, quản lý chuỗi lạnh và truy xuất nguồn gốc.

Đây là cơ sở thực tiễn quan trọng để tỉnh tham khảo định hướng nâng cấp Cảng cá Tam Quan theo hướng hiện đại, từng bước hình thành trung tâm logistics thủy sản và sàn giao dịch cá ngừ đại dương trong tương lai.

Trao đổi với Ban quản lý chợ đầu mối Toyosu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đề xuất tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức giao dịch và nâng cao chất lượng cá ngừ theo yêu cầu thị trường Nhật Bản.

doan-cong-tac-tinh-gia-lai-khao-sat-cho-dau-moi-toyosu-6746.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh trao quà cho Ban quản lý chợ Toyosu. Ảnh: Ngọc Luận

Tỉnh mong muốn kết nối các doanh nghiệp thu mua, chuyên gia kỹ thuật để hỗ trợ cải thiện quy trình xử lý, bảo quản cá sau khai thác; đồng thời trao đổi yêu cầu về chất lượng, quy cách sản phẩm và truy xuất nguồn gốc, hướng đến nghiên cứu các lô hàng thử nghiệm khi đáp ứng đủ điều kiện.

Qua đó, góp phần chuyển từ khai thác, tiêu thụ theo sản lượng sang nâng cao giá trị dựa trên chất lượng, xây dựng chuỗi cung ứng thủy sản chuyên nghiệp hơn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Gia Lai thúc đẩy hợp tác với tỉnh Tochigi

Gia Lai thúc đẩy hợp tác với tỉnh Tochigi

(GLO)- Chiều 22-10, đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm trưởng đoàn đã làm việc với chính quyền tỉnh Tochigi (Nhật Bản) nhằm thúc đẩy hợp tác giữa 2 địa phương. Phó Thống đốc tỉnh Tochigi Akaiwa Hirotomo tiếp và làm việc với đoàn.

Có thể bạn quan tâm

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở “ốc đảo” Kon Pne

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở "ốc đảo" Kon Pne

Nông nghiệp

(GLO)- Làng Kon Pne (xã Đak Rong) từng được xem là “ốc đảo” bởi địa hình cách trở, giao thông khó khăn, song lại có lợi thế khí hậu mát mẻ, nguồn nước tự nhiên dồi dào, phù hợp để nuôi cá tầm. Năm 2023, Công ty TNHH một thành viên Yến Hiền Gia Lai đầu tư mô hình nuôi cá tầm tại đây.

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

Giá cả thị trường

(GLO)- Trong 9 tháng năm 2026, xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam đạt 43,7 triệu USD, trong khi mặt hàng quế mang về 239,1 triệu USD. Nếu xét riêng ngành hồ tiêu và gia vị, hồ tiêu tiếp tục giữ vai trò chủ lực về kim ngạch, còn hoa hồi là mặt hàng có vị thế đáng chú ý trên thị trường quốc tế.

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

Nông nghiệp

(GLO)- Trước yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại trong hoạt động chống khai thác IUU để chuẩn bị làm việc với Ủy ban châu Âu (EC) trong tháng 11-2026, tỉnh Gia Lai đang tăng cường giám sát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải bản.

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

Nông nghiệp

(GLO)- Từ cà phê VietGAP ở Ia Phí đến vùng khoai lang Nhật và mô hình chăn nuôi bò sinh sản liên kết tại Chư A Thai, nông dân Gia Lai dần thay đổi tư duy sản xuất. Làm nông theo tiêu chuẩn, ứng dụng khoa học kỹ thuật và gắn với thị trường mở hướng nâng giá trị nông sản, tăng thu nhập bền vững.

Vì sao trồng lúa phát thải thấp giúp nông dân tăng lợi nhuận đến 9,3 triệu đồng/ha?

Vì sao trồng lúa phát thải thấp giúp nông dân tăng lợi nhuận đến 9,3 triệu đồng/ha?

Net Zero

(GLO)- Giảm lượng giống gieo sạ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và tiết kiệm nước tưới là những điểm nổi bật trong quy trình canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Các mô hình tại Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận lợi nhuận tăng từ 1,5-9,3 triệu đồng/ha/vụ, giảm phát thải khí nhà kính.

Khởi công dự án du lịch ven sông Kôn hơn 124 tỷ đồng

Khởi công dự án du lịch ven sông Kôn với tổng vốn đầu tư hơn 124 tỷ đồng

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Sáng 18-10, tại xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Tân Tiến Phát tổ chức khởi công dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và thương mại, dịch vụ ven sông Kôn. Dự lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng.

null