Đoàn công tác tỉnh Gia Lai khảo sát chợ đầu mối Toyosu

(GLO)- Sáng 23-10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và đoàn công tác đi thăm, khảo sát, làm việc tại chợ đầu mối Toyosu (Tokyo) nhằm nghiên cứu mô hình quản lý, cơ chế đấu giá thủy sản, qua đó tìm kiếm giải pháp nâng cao giá trị và mở rộng thị trường cá ngừ đại dương của Gia Lai.

Chính thức vận hành từ năm 2018, chợ đầu mối Toyosu là trung tâm giao dịch, bảo quản và phân phối thủy sản quy mô lớn của Tokyo (Nhật Bản). Điểm đặc trưng tại đây là phiên đấu giá cá ngừ diễn ra từ sáng sớm, mắt xích quan trọng giúp kết nối trực tiếp nguồn cung với các doanh nghiệp phân phối.

Các phiên đấu giá cá ngừ tại chợ đầu mối Toyosu (Nhật Bản). Ảnh: Ngọc Luận

Việc tập trung trọn vẹn các khâu bán buôn, giao dịch trung gian, kiểm soát nhiệt độ và quản lý chuỗi lạnh khép kín tại một đầu mối giúp Toyosu bảo đảm tối đa chất lượng sản phẩm, duy trì sự minh bạch về giá trị thương mại.

Mô hình này có nhiều điểm gợi mở đối với Gia Lai - địa phương có lợi thế về khai thác thủy sản xa bờ, đặc biệt là cá ngừ đại dương. Hiện tỉnh có khoảng 1.420 tàu cá hoạt động, sản lượng cá ngừ đại dương hằng năm đạt trên 14.000 tấn.

Cảng cá Tam Quan là đầu mối tiếp nhận sản phẩm, cung ứng dịch vụ hậu cần và giữ vai trò quan trọng trong chuỗi khai thác, thu mua, chế biến thủy sản của tỉnh.

Dù có lợi thế về sản lượng và kinh nghiệm khai thác, ngành cá ngừ Gia Lai vẫn đứng trước yêu cầu nâng cao chất lượng bảo quản sau khai thác, hoàn thiện khâu phân loại và tăng cường liên kết giữa chủ tàu, cơ sở thu mua với doanh nghiệp chế biến.

Thực tế này đặt ra nhu cầu tiếp cận những mô hình tổ chức thị trường hiện đại, trong đó chất lượng sản phẩm được đánh giá minh bạch và trở thành cơ sở xác định giá trị thương mại.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (bên trái) trao đổi với Ban quản lý chợ đầu mối Toyosu. Ảnh: Ngọc Luận

Qua tham quan, tìm hiểu hoạt động tại Toyosu, Gia Lai có điều kiện nghiên cứu kinh nghiệm tổ chức giao dịch, phân hạng cá ngừ, kiểm soát nhiệt độ, quản lý chuỗi lạnh và truy xuất nguồn gốc.

Đây là cơ sở thực tiễn quan trọng để tỉnh tham khảo định hướng nâng cấp Cảng cá Tam Quan theo hướng hiện đại, từng bước hình thành trung tâm logistics thủy sản và sàn giao dịch cá ngừ đại dương trong tương lai.

Trao đổi với Ban quản lý chợ đầu mối Toyosu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đề xuất tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức giao dịch và nâng cao chất lượng cá ngừ theo yêu cầu thị trường Nhật Bản.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh trao quà cho Ban quản lý chợ Toyosu. Ảnh: Ngọc Luận

Tỉnh mong muốn kết nối các doanh nghiệp thu mua, chuyên gia kỹ thuật để hỗ trợ cải thiện quy trình xử lý, bảo quản cá sau khai thác; đồng thời trao đổi yêu cầu về chất lượng, quy cách sản phẩm và truy xuất nguồn gốc, hướng đến nghiên cứu các lô hàng thử nghiệm khi đáp ứng đủ điều kiện.

Qua đó, góp phần chuyển từ khai thác, tiêu thụ theo sản lượng sang nâng cao giá trị dựa trên chất lượng, xây dựng chuỗi cung ứng thủy sản chuyên nghiệp hơn.