Công an Gia Lai chăm lo cho người nghèo

(GLO)- Bên cạnh việc triển khai đồng bộ các mặt công tác nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an tỉnh Gia Lai còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền các cấp chăm lo đời sống cho người nghèo, gia đình chính sách, đặc biệt là mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Xây nhà tình nghĩa

Anh Rlan Hải (làng D, xã Gào, TP. Pleiku) tham gia lực lượng Công an xã bán chuyên trách đến nay đã hơn 9 năm. Mặc dù phụ cấp chẳng là bao nhưng anh rất nhiệt tình góp sức giữ gìn bình yên thôn xóm, tận tụy phục vụ người dân. Nhận thấy cuộc sống gia đình anh Hải còn nhiều khó khăn, Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa.

Đến dự và trao nhà tình nghĩa cho anh Hải, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh-cho biết: “Mặc dù căn nhà không lớn nhưng đó là tình cảm, sự quan tâm, đùm bọc của lãnh đạo Công an tỉnh đối với đồng chí Hải. Từ đó, tạo động lực cho đồng chí không ngừng vượt khó vươn lên, yên tâm chăm sóc gia đình, phát triển kinh tế, phối hợp với lực lượng Công an xã Gào nói riêng và Công an TP. Pleiku nói chung phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương”.

Vui mừng vì gia đình con trai có ngôi nhà mới khang trang, ông Rơ Mah Thanh xúc động chia sẻ: “Tôi từng công tác tại Ban An ninh Khu 9 (Công an TP. Pleiku ngày nay), sau đó nghỉ hưu. Hoàn cảnh gia đình còn khó khăn nên không giúp được nhiều cho con. Nay được Công an tỉnh hỗ trợ xây dựng căn nhà mới, gia đình tôi rất xúc động, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo các cấp. Căn nhà sẽ là nguồn động viên, khích lệ con trai tôi an tâm công tác. Tôi cũng sẽ luôn nhắc nhở con cháu, bà con trong làng cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự”.

Gia đình anh Hải là 1 trong 26 trường hợp được Công an tỉnh hỗ trợ xây nhà từ đầu năm 2022 đến nay. Theo đó, Công an tỉnh đã vận động được 2,1 tỷ đồng để xây dựng 21 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đồng thời, đơn vị sử dụng Quỹ “Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân” để hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà cho cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Hướng về người nghèo

Dịp Tết Nguyên đán 2023, lãnh đạo Công an tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà 64 cán bộ tiền khởi nghĩa, lão thành cách mạng, Công an hưu trí, thương-bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ Công an nhân dân; thăm hỏi, động viên các đơn vị chiến đấu, Công an chính quy ở các xã biên giới. Bên cạnh đó, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ đơn vị có kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, nhất là bà con ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chỉ tính từ ngày 21-12-2022 đến 16-1-2023, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã vận động, đóng góp để tổ chức trao tặng 420 suất quà, 10 chiếc xe đạp cho các hộ nghèo, học sinh vượt khó; phát 250 suất cơm, 400 suất cháo miễn phí cho bệnh nhân tại Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tổng trị giá các hoạt động ước tính 330 triệu đồng. Ngoài ra, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã vận động, trao tặng 1 nhà tình nghĩa cho phụ nữ nghèo ở huyện Krông Pa trị giá 110 triệu đồng. Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Thúy-Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh-cho hay: “Hướng về cơ sở, chung sức vì cộng đồng là hoạt động thu hút sự tham gia tích cực, nhiệt tình của đông đảo đoàn viên, hội viên Công an toàn tỉnh. Ngoài các hoạt động của các cơ sở Hội trực thuộc Hội Phụ nữ Công an tỉnh, để góp phần giúp người dân đón Tết Nguyên đán 2023 ấm áp, đầy đủ hơn, Hội Phụ nữ Công an các huyện, thị xã, thành phố tổ chức nhiều đợt tình nguyện trao 688 suất quà, 4 xe đạp với tổng trị giá 212 triệu đồng”.

Hướng về cơ sở, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã gắn các hoạt động tặng quà, giao lưu văn nghệ, thể thao với tuyên truyền pháp luật, giúp bà con lao động, dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm… Điển hình như thực hiện chương trình “Xuân tình nguyện”, ngày 10-1 vừa qua, Đoàn Thanh niên Khối An ninh nhân dân III (Công an tỉnh) tổ chức chương trình tuyên truyền, vận động cá biệt đối với các đối tượng liên quan đến FULRO, “Tin lành Đê ga”, vượt biên trên địa bàn xã Ia Hla, huyện Chư Pưh; đồng thời tặng 50 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trong xã. Trước đó, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Huyện Đoàn Chư Păh tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 400 người Bahnar ở làng Kon Hơng Leh, xã Hà Tây; tặng 100 suất quà cho trẻ em nghèo hiếu học và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong dịp này, các tổ chức cơ sở Đoàn của Công an toàn tỉnh đã phối hợp tổ chức 16 chương trình “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, “Tết vì người nghèo” với tổng trị giá 483 triệu đồng.

THÚY TRINH