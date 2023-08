Chiêu 'thổi giá' kit test Việt Á gây thiệt hại 10 tỷ đồng ở Bệnh viện Thủ Đức

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa có kết luận điều tra bổ sung vụ án vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa - nhận hối lộ xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức, Công ty Việt Á và Công ty TNHH Thiết kế xây dựng TM & DV Nam Phong.

Trước đây, vụ án đã bị Viện KSND TP.HCM trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung, yêu cầu xác định cụ thể giá kit test xét nghiệm, xác định cụ thể tổng thiệt hại trong vụ án và làm rõ trách nhiệm, xử lý một số cá nhân liên quan.

Kết luận điều tra bổ sung đã đề nghị truy tố bị can Nguyễn Minh Quân - cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, Phạm Vũ Phong - nguyên Giám đốc Công ty Nam Phong và Trương Thị Bảo Trân (nguyên nhân viên Phòng Vật tư trang thiết bị y tế Bệnh viện TP Thủ Đức) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT còn đề nghị truy tố bị can Mai Lệ Quyên (nguyên trưởng khoa vi sinh, Bệnh viện TP. Thủ Đức) về tội “Nhận hối lộ”.

Kết luận bổ sung cũng xác định rõ, kit test do Công ty Việt Á sản xuất có liên quan trong vụ án này là 143.461 đồng/kit test. Đây cũng là định giá chung về kit test Việt Á mà Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành xác định, áp dụng trong khi điều tra, xử lý các vụ án.

Do đó, Công an TP.HCM xác định, Bệnh viện TP Thủ Đức đã thiệt hại 461 triệu đồng, khi mua kit test trực tiếp từ Việt Á và thiệt hại 9,7 tỷ đồng khi mua kit test từ Công ty Nam Phong, là công ty được Việt Á ủy quyền bán kit test.

Hồ sơ điều tra cho biết, tháng 8/2020, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Nguyễn Minh Quân, Bệnh viện TP Thủ Đức triển khai xét nghiệm chuẩn đoán COVID-19 phục vụ cho công tác phòng chống dịch và các khu cách ly trên địa bàn TP.HCM. Trương Thị Bảo Trân (nhân viên phòng vật tư trang thiết bị y tế) và Mai Lệ Quyên (nguyên trưởng khoa vi sinh) được giao nhiệm vụ cùng nhân viên các phòng ban triển khai phòng xét nghiệm sinh học phân tử và mua kit test để thực hiện.

Trong vụ án này, Trương Thị Bảo Trân liên hệ với Phạm Vũ Phong là Giám đốc hoặc nhân viên Công ty Nam Phong để đặt hàng. Phong sẽ lấy kit test từ Công ty Việt Á và giao đến tận bệnh viện.

Công ty Việt Á sẽ chi hoa hồng cho Công ty Nam Phong 30 - 40% nhưng được quy ra hàng khuyến mãi. Số hàng này, Công ty Nam Phong bán cho Bệnh viện TP Thủ Đức.

Công ty Nam Phong lấy hàng từ Việt Á thông qua việc Phong thống nhất cùng Vũ Đình Hiệp - là Phó Tổng giám đốc và nhân viên của Việt Á làm việc trực tiếp với Công ty Nam Phong, là Lê Trung Nguyên. Thực tế là Công ty Nam Phong không có chức năng kinh doanh mặt hàng này

Giá kit test mà Công ty Nam Phong bán ra cho bệnh viện TP Thủ Đức ra là 510.000 đồng.

Sau các gói thầu mua kit test Việt Á thành công, Trương Thị Bảo Trân được Phạm Vũ Phong và Lê Trung Nguyên chuyển "hoa hồng" gần 1 tỷ đồng.

Trong vụ án, Mai Lệ Quyên (nguyên trưởng khoa vi sinh) cũng liên hệ mua kit test Việt Á từ Lê Trung Nguyên. Và Quyên đã nhận 100 triệu đồng “bồi dưỡng” của Nguyên chuyển qua tài khoản chồng của Quyên.

Quyên khai, có lấy 60 triệu đồng bồi dưỡng cho nhân viên trong khoa; còn 40 triệu đồng dùng mua sinh phẩm phục vụ cho công việc.

Quyên bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vào cuối tháng 7 vừa qua và bị can này đã nộp 100 triệu đồng khắc phục hậu quả.

Cơ quan CSĐT xác định, Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân đã chỉ định Công ty Việt Á và Công ty Nam Phong là nhà thầu cung cấp kit test cho bệnh viện mà không qua các bước đấu thầu, thẩm định, xem xét năng lực… Quân cùng các bị can đã chia nhỏ thành 41 gói thầu, làm hồ sơ hợp thức hóa nhằm đối phó với quy định pháp luật.

Riêng Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng giám đốc và Lê Trung Nguyên, nhân viên Công ty Việt Á đã bị Bộ Công an khởi tố để xử lý trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á, CDC Hải Dương và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.