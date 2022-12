Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Đức Cơ và Chư Prông

(GLO)- Sáng 19-12, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Hồ Văn Điềm đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh một số cơ sở của đạo Công giáo và đạo Tin lành trên địa bàn các huyện Đức Cơ và Chư Prông.





Theo đó, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Chi hội Tin lành Plei Chan, Giáo xứ Plei Rơngol Khóp (huyện Đức Cơ); Chi hội Tin lành Plei Klan, Giáo xứ Hoàng Yên (huyện Chư Prông).

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Hồ Văn Điềm (thứ 4 từ trái qua) chúc mừng Giáng sinh Giáo xứ Plei Rơngol Khóp (huyện Đức Cơ). Ảnh: Lê Đại



Tại những nơi đến thăm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm gửi lời chúc sức khỏe, bình an, thịnh vượng, đón Giáng sinh an lành, tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa đến toàn thể các vị chức sắc, chức việc và bà con giáo dân. Đồng thời, thông tin một số thành tựu nổi bật của tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2022.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chia sẻ: Với tinh thần đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực; đời sống của người dân được chăm lo, an sinh xã hội được bảo đảm; trong đó, có đóng góp quan trọng của các vị chức sắc, chức việc và bà con giáo dân, nhất là trong công tác phòng-chống dịch Covid-19; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ môi trường, các hoạt động an sinh xã hội góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc...



Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn trong thời gian tới các vị chức sắc, chức việc với vai trò, uy tín của mình tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con giáo dân phát huy tinh thần sống “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa yêu nước” thực hiện tốt hơn nữa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tích cực phối hợp với chính quyền địa phương để chăm lo đời sống của nhân dân nói chung, bà con giáo dân nói riêng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.



LÊ ĐẠI