Giám sát trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng tại huyện Đak Pơ

(GLO)- Ngày 14-7, đoàn giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng tại huyện Đak Pơ giai đoạn 2017-2021.





Cùng tham gia giám sát có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan và đại diện lãnh đạo UBND huyện, ban, ngành, đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện Đak Pơ.



Tại huyện Đak Pơ, đoàn công tác đã tiến hành giám sát công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê tại tiểu khu 600, 601, 602, 604, 636 và 637 nằm trên địa bàn xã Hà Tam (huyện Đak Pơ).

Đoàn giám sát HĐND tỉnh xác định tọa độ trên bản đồ trước khi đi giám sát công tác quản lý bảo vệ rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê. Ảnh: Ngọc Minh



Theo báo cáo, tổng diện tích do đơn vị quản lý là hơn 10.300 ha rừng và đất rừng. Trong đó, hơn 5.100 ha rừng phòng hộ; trên 3.400 ha rừng sản xuất, còn lại là đất nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp gần 1.800 ha, phân bố ở 29 tiểu khu. Đơn vị hiện giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho 87 hộ với diện tích gần 1.840 ha. Giám sát thực tế công tác quản lý bảo vệ rừng qua hỗ trợ của thiết bị ghi hình flycam cho thấy, đối với những diện tích rừng phòng hộ do Ban Quản lý quản lý, bảo vệ tương đối tốt.



Tuy nhiên vẫn còn một số bất cập, vướng mắc như: diện tích đơn vị được giao quản lý tập trung chủ yếu tại huyện Đak Pơ khoảng 9.000 ha và nằm rải rác trên địa bàn huyện Kbang, Mang Yang, thị xã An Khê. Trong khi đó, lực lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ rừng của đơn vị hiện chỉ có 3 nhân viên, so với định mức còn thiếu 6 người nên gặp rất nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Mặt khác, tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng ở lưu vực sông Ba thấp (khoảng 120.000 đồng/ha/năm) nên hàng năm đơn vị phải cân đối thêm từ nguồn ngân sách với số tiền trên 400 triệu đồng để chi trả cho công tác giao khoán. Một thực trạng nữa cũng như ở nhiều đơn vị chủ rừng khác là trên quy hoạch là diện tích đất rừng và rừng song thực tế là đất sản xuất nông nghiệp của người dân và đất trống.



Qua báo cáo và giám sát thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đề nghị ngành chức năng của tỉnh nghiên cứu và có những kiến nghị để sắp xếp lại lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê, nhất là những diện tích nằm rải rác ở huyện Kbang, Mang Yang và thị xã An Khê. Cùng với đó là giải quyết tình trạng thiếu hụt lực lượng chuyên trách nhằm đảm bảo cho công tác quản lý, bảo vệ rừng.



Đối với đơn vị chủ rừng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đề nghị tiếp tục thực hiện tốt công tác giao khoán, quản lý bảo vệ rừng. Trong đó, chú trọng việc huy động cộng đồng dân cư cùng tham gia giữ rừng; tạo điều kiện cho người dân khai thác lâm sản phụ, tạo sinh kế nâng cao thu nhập cho người dân. Đối với huyện Đak Pơ, tổng diện tích trong quy hoạch lâm nghiệp là gần 25.000 ha. Trong đó, gần 10.500 ha rừng phòng hộ, hơn 14.400 ha rừng sản xuất.



Giai đoạn 2017-2021, huyện Đak Pơ đã tổ chức 143 đợt tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng với hơn 7.800 lượt người tham gia. Qua công tác tuần tra, kiểm soát đã phát hiện 58 vụ vi phạm. Từ năm 2017-2021, toàn huyện đã triển khai trồng được hơn 600 ha rừng từ nguồn hỗ trợ theo Quyết định 38 của Thủ tướng Chính phủ và nguồn vốn khác; tỷ lệ cây sống đạt trên 90%.



Trên cơ sở báo cáo và đi giám sát thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt sẽ làm việc sau với lãnh đạo UBND huyện Đak Pơ cùng một số ngành liên quan của huyện để nhận xét, đánh giá về kết quả công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2021; đồng thời, có những kiến nghị, đề xuất để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng của địa phương.



NGỌC MINH