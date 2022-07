Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành chúc mừng lực lượng Công an nhân kỷ niệm 60 năm truyền thống Cảnh sát nhân dân

(GLO)- Nhân kỷ niệm 60 năm truyền thống Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2022), sáng 19-7, đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh đến tặng hoa, chúc mừng lực lượng Công an tỉnh.





Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành (thứ 4 từ phải sang) tặng hoa, chúc mừng Công an tỉnh. Ảnh: Nông Hòa

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của lực lượng Cảnh sát nhân dân trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trải qua các giai đoạn lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng Cảnh sát nhân dân, Công an tỉnh Gia Lai luôn giữ tấm lòng kiên trung, dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ tài sản, tính mạng, giữ gìn bình yên cho Nhân dân. Thời gian tới, chúc lực lượng Công an Gia Lai nói chung, lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.



Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh đạt được nhiều thành tích trong những năm qua; cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ của các ban ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp đã cùng với lực lượng đảm bảo tốt an ninh, trật tự trên địa bàn.



THÚY TRINH