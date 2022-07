Công an TP. Pleiku kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân

(GLO)- Chiều 18-7, Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2022). Tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku Trịnh Duy Thuân; Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng và lãnh đạo các ban, ngành, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Công an thành phố qua các thời kỳ.





Ngày 20-7-1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh số 34-CT công bố Pháp lệnh về Cảnh sát nhân dân (CSND), từ đó, ngày 20-7 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của lực lượng CSND Việt Nam.



Trước yêu cầu của cách mạng, tại địa bàn tỉnh Gia Lai nói chung và TP. Pleiku nói riêng, ngày 19-8-1965, Ban cán sự Đảng bộ Khu 9 quyết định thành lập Ban An ninh khu 9 (nay là Công an TP. Pleiku) để tiếp tục sự nghiệp đấu tranh chống Mỹ-ngụy, giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước. Dưới sự chỉ đạo của Đảng và của ngành Công an, hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an từ mọi miền của Tổ quốc được tập hợp về Ban An ninh Khu 9 thực hiện các nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao phó.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố, Công an thành phố chụp hình lưu niệm với lãnh đạo Công an TP. Pleiku qua các thời kỳ. Ảnh: Lê Anh



Phát huy các truyền thống quý báu của Ban An ninh Khu 9, sau năm 1975, lực lượng Công an Pleiku tiếp tục thực hiện tốt các mặt công tác để giữ gìn tốt an ninh, trật tự trong mọi tình huống, đảm bảo trật tự xã hội trên địa bàn. Trong đó, lực lượng CSND Công an Pleiku đã tập trung giải quyết tệ nạn xã hội do chế độ cũ để lại, củng cố lực lượng, củng cố các tổ chức cũng như công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.



Từ năm 1976 đến năm 1992, cùng với lực lượng An ninh, lực lượng CSND Công an TP. Pleiku tập trung đấu tranh phá rã hoạt động của tổ chức phản động FULRO, đã đánh 44 trận, diệt 9 tên, bắt sống 103 tên, gọi đầu hàng 42 tên.

Với những thành tích đạt được, năm 1984, Hội đồng Nhà nước tặng thưởng “Huân chương chiến công hạng ba” cho Công an thị xã Pleiku (nay là Công an TP. Pleiku) về thành tích tham gia đấu tranh giải quyết vấn đề FULRO. Năm 1985, Công an thị xã Pleiku đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng nhất. Năm 1995, Công an TP. Pleiku đón nhận danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; năm 2000 được Nhà nước tuyên dương “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Ông Đỗ Việt Hưng-Chủ tịch UBND TP. Pleiku đã tặng giấy khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân. Ảnh: Lê Anh



Là trung tâm kinh tế-xã hội của toàn tỉnh, hàng năm trên địa bàn thành phố xảy ra bình quân 200 vụ phạm pháp hình sự (chiếm khoảng 1/3 số vụ của toàn tỉnh); 40 vụ vi phạm về kinh tế; 80 vụ tàng trữ, mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và 55 vụ tai nạn giao thông. Xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình, lực lượng CSND Công an TP. Pleiku đã tập trung điều tra làm rõ 80% số vụ phạm pháp hình sự xảy ra, khởi tố khoảng 300 vụ; bắt giam giữ trên 200 đối tượng/năm; thu hồi tài sản cho người dân trị giá hàng năm khoảng 2 tỷ đồng; triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn; không để xảy ra các vụ việc, tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, không để hình thành tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen".

Phát huy truyền thống vẻ vang trong 60 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân, lực lượng CSND Công an TP. Pleiku ngày càng khẳng định vai trò của mình trong công tác giữ vững ổn định chính trị xã hội, góp phần vào sự phát triển nền kinh tế-xã hội của thành phố nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung.



Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân đã biểu dương những thành tích to lớn mà cán bộ chiến sĩ lực lượng CSND thành phố đã giành được trong thời gian qua. Bí thư Thành ủy đề nghị cấp ủy, lãnh đạo Công an thành phố cần tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền làm tốt hơn nữa nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trong cuộc chiến đấu thầm lặng bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân và đập tan mọi âm mưu, hành động phá hoại của các thế lực thù địch, từng bước đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần tạo môi trường ổn định để thành phố phát triển; cùng Nhân dân các dân tộc thành phố xây dựng Pleiku là điểm đến của du khách cả nước, nơi đáng sống, đô thị thông minh, "Cao nguyên xanh vì sức khỏe".



Dịp này, Chủ tịch UBND TP. Pleiku đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND.



LÊ ANH