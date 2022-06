Chư Sê: Va chạm với "ma men", 2 vợ chồng tử vong thương tâm

(GLO)- Sau cú va chạm với thanh niên điều khiển xe máy có nồng độ cồn ở mức cao ngất ngưởng, 2 vợ chồng tại huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tử vong đầy thương tâm.





Chiều 27-6, Công an huyện Chư Sê cho biết đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 26-6 tại Km 175+700 m trên quốc lộ 25 đoạn qua thôn Phú Cường (xã Ia Pal, huyện Chư Sê).



Hiện trường của vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng trên quốc lộ 25. Ảnh: Văn Hùng

Vào thời điểm trên, anh Siu Quên (SN 2003, trú tại làng Queng Mép, xã Dun, huyện Chư Sê) điều khiển xe máy BKS 81P4-3775 lưu thông trên quốc lộ 25 theo hướng từ Chư Sê đi Phú Thiện. Khi đến Km 175+700 m đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 81D6-000.71 lưu thông theo hướng ngược lại do anh Phạm Văn Tuấn Anh (SN 1992, trú tại tổ 9, thị trấn Chư Sê) điều khiển, chở theo vợ là chị Vũ Thị Ngọc Minh (SN 1992).



Cú va chạm khiến 2 vợ chồng anh Tuấn Anh bị thương nguy kịch và được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Nhưng khi đến bệnh viện, chị Ngọc Minh đã không qua khỏi. Đến khoảng 4 giờ ngày 27-6, anh Tuấn Anh cũng đã tử vong với vết thương vỡ xương chậu, dập ngũ tạng.



Nhận được tin báo, Công an huyện Chư Sê đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực, đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ và làm việc với những người liên quan.

Bước đầu xác định, đoạn đường xảy ra tai nạn là đường nhựa 2 chiều, bề mặt rộng 6,7 m. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, đoạn đường trên không có ánh sáng đèn đường.



Qua kiểm tra cũng phát hiện anh Siu Quên điều khiển xe không có giấy phép lái xe, đặc biệt có nồng độ cồn trong hơi thở ở mức rất cao là 0,98 miligam/lít khí thở. Đối với vợ chồng nạn nhân thì anh Tuấn Anh có giấy phép lái xe và cả 2 đều đội mũ bảo hiểm.



Được biết, vợ chồng anh Tuấn Anh đã có 3 con nhỏ sinh năm 2015, 2020 và 2021.



VĂN NGỌC