Gia Lai 103 ca cấp cứu vì tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5

(GLO)- Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, trong kỳ nghỉ lễ từ ngày 30-4 đến 2-5, tổng số bệnh nhân đến khám-chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên toàn tỉnh là 1.423 bệnh nhân.





Trong đó số nhập viện điều trị nội trú là 850 bệnh nhân. Các đơn vị y tế đã thực hiện 87 ca phẫu thuật cấp cứu; tổng số trường hợp tử vong là 3 trường hợp. So với năm 2021, các chỉ số đều giảm, công tác khám-cấp cứu đảm bảo theo quy định của Bộ Y tế.

Công tác khám-chữa bệnh tại Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai được đảm bảo xuyên suốt kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Ảnh: Như Nguyện

Trong các ngày nghỉ lễ, các đơn vị đã tiếp nhận 663 trường hợp khám-cấp cứu; trong đó có 103 trường hợp đến khám-cấp cứu vì tai nạn giao thông, 1 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông. Tổng số ca khám-cấp cứu do đánh nhau là 23 trường hợp, không có ca tử vong và 15 trường hợp khám cấp cứu ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hóa, không có trường hợp nào tử vong do ngộ độc thức ăn, không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm tập thể trên địa bàn tỉnh.



Theo đánh giá của Sở Y tế, các đơn vị đã đảm bảo công tác điều trị, phục vụ người bệnh và an ninh trật tự trong các cơ sở khám-chữa bệnh trong các ngày nghỉ lễ. Trực theo 4 cấp: trực lãnh đạo, trực chuyên môn, xử lý thông tin Đường dây nóng; trực hành chính-hậu cần và trực bảo vệ-tự vệ. Các đơn vị có phương án thường trực, dự trữ cơ số thuốc, dịch truyền, vật tư, hoá chất, bố trí cơ số giường bệnh để sẵn sàng đáp ứng, đảm bảo tốt công tác thu dung điều trị.



NHƯ NGUYỆN